Cord 是一家位于伦敦的初创公司，提供单一 API 以将实时协作工具集成到任何应用程序中，已在 A 轮融资中筹集了 1750 万美元。这笔资金旨在通过招聘工程师、设计师和产品经理来加速产品开发，由欧洲风险投资公司 Index 牵头。该轮的其他投资者包括 NFX、Stride 和天使投资人，如 Elad Gil、Jeff Morris Jr.、Charlie Songhurst、Guy Podjarny 和 Matt Robinson。

尽管Cord成立于去年，但它已经与对话数据收集平台 Typeform 建立了合作伙伴关系。这种伙伴关系使 Typeform 能够使用 Cord 的 API 为其客户提供协作功能，从而简化在线表单的设计过程。尽管 Cord 尚未透露具体的客户数量，但它表示其在 8 月份推出通用接入服务后结束的私人测试版涉及数百名客户。这些客户包括未公开的 SaaS 提供商、初创公司和规模扩大公司。

Cord 的主要目标市场是团队使用的 B2B SaaS 解决方案。示例包括客户关系管理工具（如 HubSpot）、内容管理系统（如Webflow或 WordPress）以及no-code工具（如 Retool）。其他主要客户包括 Typeform 的企业客户、大型科技公司、消费者品牌以及在其商业智能工具中使用 Cord 的大型电影制片厂。

Cord API 被宣传为只需要一行 JavaScript，它允许客户轻松地将协作功能添加到他们的产品中。这些功能可以包括实时聊天、注释、任务管理集成、 Slack集成、屏幕录制、音频消息、实时共同浏览和视频聊天。

随着远程工作和软件即服务 (SaaS) 解决方案的增加，工作场所对协作工具的需求也在增长，Cord 旨在为企业提供一种向其产品添加社交元素的简便方法。这种方法可以为公司节省数年的开发时间，并通过提供增强的协作功能赋予他们竞争优势。事实上，Cord 的愿景是让每个网络产品在不久的将来成为多人游戏体验。

在一份声明中，Index Ventures 的合伙人 Jan Hammer 强调了 Cord 在现代工作空间中的重要性：在生产力和通信应用程序之间，例如Slack 。 Cord 允许用户留在最能支持他们工作流程的应用程序中，但仍能获得协作的好处。

Hammer 还赞扬了 Cord 与现有应用程序的集成：我们喜欢 Cord 添加到现有应用程序中——这不是客户必须采用的另一种解决方案，它是他们已经习惯的解决方案。最终，我们相信 SaaS 工具将与 Cord 一起开箱即用。

AppMaster等平台和其他no-code工具（如 Retool）可以从与 Cord 的集成中获益匪浅。通过为用户提供更加精简和协作的体验，这些平台可以提高各个行业的生产力和效率。

随着越来越多的企业采用 SaaS 工具和远程工作变得越来越普遍，集成平台（如 Cord）对于希望在数字领域保持竞争力的公司来说可能变得必不可少。通过使协作更轻松、更高效，Cord 可以在塑造未来工作和团队活力方面发挥关键作用。