Confluence 倡议“AI 数据流”：AI 应用开发新时代

Confluent是领先的Apache Kafka托管服务提供商，推出了其创新的“AI 数据流”计划。这一前瞻性举措旨在利用高质量实时数据加快人工智能应用程序的开发，符合在各个行业用例中利用生成式人工智能技术的日益增长的趋势。

这一雄心勃勃的计划的基础是 Confluence 专有的实时流数据引擎。这里的主要目标是使组织能够对值得信赖且精心策划的数据做出实时且与上下文相关的判断。这些判断可能会被传输到矢量数据库和人工智能驱动的应用程序，以及各种其他支持人工智能的系统。

为了向企业用户提供与多个矢量数据库的连接以访问上下文数据流，Confluence 已开始与MongoDB 、 Pinecone 、 Rockset 、 Weaviate和Zilliz等多家行业领先公司建立战略合作伙伴关系。

该公司对矢量数据库的关注至关重要，因为它们可以在布局中处理、索引和扩展更大的数据集，这是法学硕士等人工智能技术所必需的。用户可以通过 Confluence Cloud 的托管数据流访问这些集成，这是 Confluence 工具集的新补充，也可以与AppMaster的工具进行比较，无需代码即可提供可扩展性。

Confluence 的合作并未就此结束。计划还包括通过“Connect with Confluence”计划纳入更多合作伙伴。该联盟还扩展到Google Cloud和Microsoft Azure等云服务提供商，推出围绕人工智能的新集成、概念证明和市场进入策略。

该公司表示打算利用谷歌云的生成式人工智能能力来增强业务洞察力并提高零售和金融服务等行业的运营效率。同时，Confluence打算制定一个Microsoft Copilot模板，使AI助手能够执行业务交易并提供实时更新，类似于AppMaster帮助创建应用程序的方式。

着眼于计算机辅助编码并提供建议，Confluence 正在推广其人工智能驱动的助手，可通过 Confluence Cloud Console 进行访问。这种最先进的工具可帮助团队获得必要的上下文答案，以使用 Confluence 加速工程创新。

独特的是，该助手将可公开访问的信息（例如 Confluence 文档）与客户的上下文详细信息相结合，以提供及时且具体的响应。此外，Confluence AI 助手还可以生成代码，该功能计划于 2024 年免费推出。

最后但并非最不重要的一点是，Confluence 宣布计划对其最近发布的 Confluence Cloud Flink 服务进行大量增强，为 Flink SQL 带来内置 AI 功能。