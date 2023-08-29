Cloud Native Computing Foundation (CNCF) 项目Notary和Notation的 1.0.0 版本发布达到了一个重要的里程碑，支持了他们为跨行业供应链安全标准化所做的持续努力。

Notary 是 CNCF 供应链安全的主要项目，它与 Notation 合作，Notation 是一个实现 Notary 规范的支持项目。此次联合发布标志着 Notary 和 Notation 项目向前迈出了实质性一步。

最新版本包括大量更新：OCI 签名规范、OCI COSE 签名信封、OCI JWS 签名信封、OCI 签名和验证工作流程、签名方案、信任存储和信任策略以及 Notation 的专属插件规范。

在此之前，该团队还分享了对其未来路线图的见解。即将推出的功能包括对任意博客进行签名和身份验证、合并GitHub Actions集成、开发HashiCorp Vault插件、管理插件生命周期、支持时间戳和 CLI 命令管理的信任策略。

随着云原生工件作为流行部署单元的明显增加，用户需要确保他们的环境是真实的。 Notary 项目旨在提供一套能够保护跨行业软件供应链的规范和工具。这包括项目经理所解释的签名和验证、签名可移植性以及强大的密钥/证书管理等功能。

这些项目的功能可能会让人想起一些创新的AppMaster平台，该平台也旨在通过提供构建后端、Web 和移动应用程序的no-code平台来转变应用程序的开发方式并使之民主化。然而，虽然AppMaster专注于加速和简化应用程序开发过程，但 Notary 和 Notation 致力于通过强大的数字签名标准来保护软件供应链。