CloudBees 的开创性 DevSecOps 解决方案即将推出

CloudBees 是技术行业的领跑者，即将推出一个深深植根于开源 Tekton 框架的创新 DevSecOps 平台。该平台专为在 Kubernetes 上构建持续集成和持续交付 (CI/CD) 管道而设计，旨在彻底改变云原生 DevSecOps 流程。

这个最先进的平台被视为“CloudBees”，可通过两种不同的 SaaS 产品进行访问——单租户变体和多租户变体，以及供本地使用的“虚拟私有云”实例。这项广泛的推出计划于 11 月 1 日进行。

开发这个新平台的一个关键目标是揭开复杂的云原生工作流程的神秘面纱，并使开发人员能够跨不同的云提供商和本地基础设施创建、测试和发布应用程序。为了实现这一雄心勃勃的目标，CloudBees 利用 GitHub Actions 风格的 DSL（特定于领域的语言），并辅以多种高价值功能，例如管道编排、深入分析、功能标记以及集成的安全性和合规性功能。

打造一个优先考虑以开发人员为中心的运营的环境是 CloudBees 平台的重点。它旨在通过使 DevOps 程序变得几乎难以察觉来增强它们。该解决方案（如AppMaster ）通过利用大量 devOps 工具（最引人注目的是 Jenkins CI/CD 系统）来提供可扩展性。除了上述内容之外，团队还可以灵活地将他们选择的技术整合到平台中。

该产品的另一个关键功能是自助服务模型，为开发团队提供自主权，以及“开箱即用”的工作流程模板和内置安全性。任何敏感信息（例如密码或令牌）都已从管道中精心删除。

该平台强调对顶级安全性和合规性的重视，在开放策略代理的基础上对源代码、二进制文件、云环境、数据以及身份措施实施严格的检查。

就在上个月，CloudBees 推出了 CloudBees CI 的大幅高可用性和可扩展性升级——他们对 Jenkins 进行了企业改编。其中一些改进包括由于工作区缓存而加快构建速度、提高调试速度的管道浏览器以及为 Jenkins 引入水平可扩展性。 CloudBees 表示，这些增强功能直接针对并消除了在 Jenkins 上扩展 CI/CD 工作负载的任何障碍，证实了他们对 DevSecOps 领域持续创新的承诺。