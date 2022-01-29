两名前谷歌员工 Sargun Kaur 和 Nikke Hardson-Hurley 发现了工程招聘过程中的一个关键问题，并成立了一家名为Byteboard的开创性新公司。他们决定通过关注应聘者在现实情况下的实际编码技能来重新思考和重构工程工作面试。最近， Byteboard成功获得了由 Cowboy Ventures 领投的 500 万美元种子轮融资，以及多元化的天使投资人团体。 Kaur 和 Hardson-Hurley 最初是在谷歌的内部黑客马拉松活动中相识的，他们发现了对改进工程面试流程的共同兴趣。两位创始人都是有色人种女性，亲身经历了由于当前制度导致代表性不足的个人所面临的劣势。他们承认这个过程给予那些有资源获取准备材料的人不公平的优势，这与高中 SAT 准备课程没有什么不同。 “Byteboard 是一种基于软件的解决方案，它实际上帮助公司用基于项目的面试取代他们的现场前技术面试，帮助他们通过更积极、简化、实用的面试流程更快地招聘，”Kaur 说。最初由谷歌和微软等科技巨头设计的传统面试方法针对的是博士。来自名牌大学的计算机科学候选人。然而，根据 Kaur 的说法，科技行业多年来发生了巨大变化，面试过程被抛在了后面。 Byteboard 旨在将面试动态从纯理论概念转变为动手编码演示。考尔将这种情况比作通过观察篮球运动员在体育馆中的表现来评估篮球运动员，而不是让他们在白板上解释比赛。还在谷歌的时候，联合创始人就通过谷歌的内部孵化器 Area 120 将他们的想法发展成产品。通常，Area 120 项目供内部使用，但 Byteboard 作为一家独立公司罕见地进入了市场。

创始人设计了Byteboard面试场景，让候选人在他们方便的时候，在他们喜欢的舒适工作环境中完成。这些评估的主要重点是评估工作所需的技能和能力。 “该候选人将参加 Byteboard 面试，这就像完成一个项目一样。它非常模拟工程师生活中的一天。你不会被拉入晦涩的算法，”考尔解释道。她进一步强调，候选人不应该为了这些面试而学习：唯一需要的准备应该是提高一个人的工程技能。该平台还对发送回招聘经理的数据进行匿名处理，允许他们仅根据候选人展示的能力来评估候选人，从而进一步减少偏见。在候选人进行面对面面试之前，个人信息将保持隐藏状态。尽管Byteboard仍处于早期阶段，只有八名员工，但它已经在行业中掀起了波澜。 Kaur 和 Hardson-Hurley 优先考虑建立一支能够反映他们所服务的多元化社区的团队。包括 Figma、Lyft 和Webflow在内的公司已经实施了Byteboard ，并在缩短报价时间、为工程团队节省数百个面试时间以及组建更多样化的工程部门方面产生了积极影响。

这种全新的招聘方式可能会改变工程招聘的格局，从初创公司到企业级组织。在AppMaster.io等no-code和low-code平台时代，重点正在转移，使个人能够更快、更高效地创建应用程序。这种转变将要求工程人员在实际的、真实的编程场景中表现出熟练程度，而不是仅仅精通理论知识。话虽如此， Byteboard正在为更符合现代科技行业要求的更具包容性和有效性的面试流程铺平道路。