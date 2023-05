随着no-code和low-code平台继续获得发展势头,它们使非开发人员“公民开发人员”能够开发和启动各种应用程序。这种新兴趋势促使首席信息官为这些平台寻求更复杂的治理和合规解决方案。 Betty Blocks是领先的no-code应用程序开发平台,旨在通过其集中式公民开发人员指挥中心解决这些问题。

Betty Blocks的首席执行官 Chris Obdam 表示,许多企业开始认识到low-code和no-code平台的好处。这些平台可以通过让组织的业务端参与解决问题来显着改变组织的创新方法。然而,Obdam 承认缺乏对治理和合规性的支持仍然是一个问题。

为了应对no-code应用程序开发中的治理和合规性挑战, Betty Blocks实施了一个治理框架并具有六个关键要素。其中包括维护公民发展政策和指南,聚合和提供资源,为公民开发人员组织活动、培训和社区建设,以及管理用于构建应用程序的平台和系统。

此外, Betty Blocks建议创建一个中央公民开发人员指挥中心,作为组织公民发展计划的中央问责中心,监控和管理所有活动。这个指挥中心通常位于 IT 部门内,确保公民发展活动符合其他组织部门的要求,并与其他系统无缝集成。

除了控制公民开发者如何创建他们的作品外, Betty Blocks中央公民开发者指挥中心旨在加强整个开发过程的治理,从开发到测试、启动和公民设计的应用程序的管理。这种方法可确保安全构建no-code应用程序并符合公司政策和法规。

除了支持no-code应用程序开发中的治理外, Betty Blocks还与一家大型企业软件公司合作,致力于将low-code治理扩展到遗留应用程序。该合作伙伴关系旨在提供端到端的no-code合规性以及新的no-code应用程序与关键任务或遗留应用程序环境的无缝集成。

随着no-code和low-code平台的快速增长为企业创造了前所未有的机会,解决治理和合规性问题是确保应用程序安全和可扩展开发的关键一步。 AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

在这些领域不断取得进展,最终实现 IT 部门的无忧治理,是low-code和no-code应用程序开发发展的下一步。毫无疑问,这将加速各种规模企业的应用程序开发创新并提高效率。