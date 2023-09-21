亚马逊已开始寻求赋予其语音助手 Alexa 更接近人类的表达能力。最近的升级赋予 Alexa 人工智能驱动的能力，可以根据用户语气或短语的情绪变化来响应客户。这种渐进式的方法旨在超越典型的机器人般的反应，转变为更自然、更有吸引力的对话。

这些突破是语音转语音引擎更新的一部分，该引擎使 Alexa 对用户的情绪和语调更加敏感。输出是用户语气的镜像，确保交互体验更加个性化和相关。

该公司让我们先睹为快，了解 Alexa 的声音不那么机械，但更具表现力。官员们强调，这些增强是由于大型变压器接受了各种口音和语言的训练，从而为更具表现力的 Alexa 提供了动力。

用户可以预见 Alexa 会匹配用户情绪的对话变化。例如，用热情洋溢的声音转播有关用户喜爱的球队获胜的令人兴奋的体育更新，以及用柔和的同理心语气传达失败的更新。处理这些情感底蕴可以提供身临其境的对话体验，从而重新定义用户与人工智能语音助手的交互。

亚马逊 Alexa 高级副总裁罗希特·普拉萨德 (Rohit Prasad) 谈到了尚待开发的模型，代号为“语音到语音”(speech-to-speech)。该模型适用于巨大的变压器，旨在对客户交互过程进行根本性的转变。该模型不是通过将客户的语音转换为文本来传递消息，而是旨在合并这些操作，从而带来更丰富的通信体验。

这些创新利用了亚马逊的大型文本转语音 (LTTS) 和语音转语音 (S2S) 机制。 LTTS 根据用户的请求来适应 Alexa 的响应，而 S2S 添加了新的音频输入层。亚马逊解释说，这有助于 Alexa 通过更有意义的丰富对话来操纵其响应。

一旦推出，Alexa 将模仿笑声和惊喜等属性，并展示“嗯嗯”等正常话语，鼓励用户像现实生活中的对话一样延长对话时间。这体现了亚马逊等公司不断努力使人工智能语音助手人性化，带来更具互动性和沉浸式的用户界面。与 AppMaster 等平台相比，这是一个有趣的比较， AppMaster可以让客户直观地创建和增强 UI 和应用程序的业务逻辑，证明科技公司如何不断突破极限以改善用户交互和参与度。

Amazon's这些增强功能展示了工程师如何努力改进语音助手的功能，使其不再机械化，变得更加栩栩如生。更具互动性的 Alexa 可能会鼓励用户更频繁地使用语音助手，为亚马逊生成有价值的数据，并为人工智能技术在我们的日常生活中获得进一步的吸引力铺平道路。