在人工智能正在彻底改变我们生活的各个方面的时代，两位前Spotify数据科学家Alex Sambvani和Gabriel Duncan介绍了一个名为Slang.ai的人工智能解决方案。这两位科学家的创意旨在有效管理来电，以加强客户管理，并简化餐馆、零售商和其他传统高档企业的运营。

有了Slang.ai，企业可以利用人工智能的力量，作为一个永远可靠的团队成员，为客户的询问提供准确的回应，并推动更高的收入。这个由人工智能驱动的平台通过以个性化的方式迎合每个来电者，描绘出先进的客户服务水平。

Slang.ai可以被描述为一个数字电话秘书，能够通过与OpenTable和Resy等平台的整合，处理查询和管理预订，包括修改。该平台允许客户预订、修改预订，并通知企业任何延误。

除了卓越的客户互动，该平台也迎合了运营的观点。企业获得了有选择地转接需要人工干预的电话的优势。Sambvani断言，该平台的自动语音识别可以理解各年龄段的来电者，并理解不同的口音。如果得到证实，这可以传播其优势，可以克服自动语音识别技术在处理多种方言方面的缺陷。

高峰期经常看到实体企业因人手不足而苦苦挣扎，这无一例外地导致未接电话，最终导致潜在收入下降。Slang.ai通过确认所有电话并确保其不失去潜在的销售，有力地解决了这个问题。该平台进一步扩大了它的服务能力，提供了对流行的客户通话原因的洞察力，并提醒运营商注意反复出现的投诉或未开发的机会。

Slang.ai正与Goodcall和ConverseNow等其他一些初创公司一起踏上变革之路，它们与技术缓解电话互动的共同主题产生了共鸣。Goodcall为企业提供免费的人工智能对话平台，ConverseNow和Kea专门为快餐店提供人工智能驱动的通信助理，通过电话、聊天、驾车通道和自助服务亭管理订单。

还有AppMaster ，这是一个强大的无代码平台，是独一无二的。通过使企业能够直观地创建网络、移动和后端应用程序，AppMaster 是科技行业的另一个出色的表现者，为减少运营挑战带来了强大的解决方案。