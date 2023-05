Airtable已确认,在裁员 254 名员工的情况下,其三名高管层领导已离开公司,裁员幅度为 20%。离职人员包括首席营收官、首席人力资源官和首席产品官。这一战略举措与公司专注于更精简的执行模式的决定相关。

首席营收官 Seth Shaw 于 2020 年 11 月加入Airtable ,就在 Peter Deng 担任首席产品官之前不久。约翰娜·杰克曼 (Johanna Jackman) 于 2021 年 5 月出任首席人力资源官一职,目标是在一年内将公司员工人数增加一倍,达到 1,000 人。三位高管共同同意离职后,他们将继续在过渡阶段为公司提供建议。

公司官方发言人拒绝就是否向高管提供遣散费发表评论,但已确认内部员工将接替这些职位。更多细节将在定于周五召开的全体会议上披露。

这种规模的高管离职实属罕见,尤其是在公司进行大幅裁员的情况下。然而, Airtable首席执行官兼创始人 Howie Liu 在一封发给 TechCrunch 的员工的电子邮件中强调,这一决定是对公司转向更窄重点的回应。这是 Airtable 成立 10 年来的首次裁员。

Liu 的电子邮件显示,Airtable 于 10 月宣布其计划通过连接的应用程序吸引企业客户,这是该战略的前沿。虽然 Airtable 最初的成功是由自下而上的采用推动的,但它现在正在重新分配资源以追求这条道路。该公司计划专注于在拥有至少 1,000 名全职员工的大型企业中进行瞄准和扩张,其互联应用愿景可以在这些企业中提供最具差异化的价值。

除了高管离职外,该电子邮件还指出, Airtable已经减少了多个领域的支出,包括营销媒体、房地产、商业技术和基础设施。刘的信息描述了公司近年来在试图一次完成太多事情的推动下的快速增长是如何让他们捉襟见肘的。新方法强调大力投资于增长,同时将资源分配给投资回报率最高的领域。该公司保证其 7.35 亿美元的 F 系列基金仍然完好无损,一位发言人澄清说Airtable仍然雄心勃勃,并致力于执行其新方向。此外,该发言人表示,公司的大部分收入来自企业部门,同比增长 100%。

将重点转移到大型企业客户,呼应了科技行业向low-code和no-code解决方案