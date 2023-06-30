Adobe公司前首席技术官Abhay Parasnis通过他的企业Typeface ，成功地进入了生成性人工智能（AI）的世界。这家创业公司于2022年成立，致力于企业对企业的应用，大规模地创造个性化的、以品牌为中心的内容。

基于生成性人工智能的潜力--一项在当时越来越受欢迎的技术--帕拉斯尼斯设想了一个人工智能驱动的系统，能够为品牌提供超个性化服务。

Typeface 该公司很快就获得了知名度，在最初的一年里积累了财富500强的客户，并与Salesforce和Google Cloud等科技巨头建立了合作关系。此外，它设法获得了大量投资者的兴趣，从而获得了可观的资金。

最近，Typeface 宣布成功完成了1亿美元的B轮融资。该轮融资由Salesforce Ventures牵头，由Lightspeed Venture Partners、Madrona、GV（Google Ventures）、Menlo Ventures和M12（Microsoft's Venture Fund）支持，使该初创公司的估值飙升至10亿美元，使筹集的总资金上升至1.65亿美元。

据Parasnis说，新的资本注入将支持Typeface 平台的扩展，并刺激公司员工的增长。

Typeface 该平台的设计包括三个基本要素：

一个内容中心，方便用户上传 "品牌认可 "的文本和图片，以生成品牌内容。 一个被称为 "混合 "的人工智能驱动的机制，可以定制内容以符合品牌的独特声音和风格。 流动"，提供预设的模板和工作流程，以方便整合到现有的应用程序和系统。

利用这些元素，内容营销专家可以，例如，创建一个Instagram帖子，配有产品图片和标题，适合推广新产品系列，所有这些都使用品牌认可的资产。

在拥挤的生成性人工智能商业环境中，Typeface ，通过对品牌治理、安全内容和隐私的高度关注，塑造了自己独特的身份。这家初创公司保证为每个客户提供专门的人工智能模型，维护客户资产和活动的隐私。

Parasnis断言，客户完全拥有他们在该平台上产生的所有资产。"他说："Typeface 彻底改变了企业提供内容的方式，使组织的每一个方面都能以前所未有的速度推动卓越的成果。

Typeface 风险投资也受益于对生成性人工智能迅速加强的兴趣。根据FreshBooks的调查，大约四分之一的企业主表示他们目前正在使用或测试生成式人工智能工具，超过66%的企业主希望在未来一年内尝试这些工具。

该调查的结果反映了风险投资公司观察到的趋势，正如PitchBook的一份报告所指出的。该报告指出，风险投资公司大幅提高了他们在生成性人工智能领域的股份，在2021年和2022年分别投资48亿美元和45亿美元，而2018年为4.08亿美元。

展望未来，Abhay Parasnis似乎很乐观。他断言，这笔资金将服务于创业公司的创新和快速扩张的使命，以满足独特的企业需求。"他补充说："这笔资金是强大的产品路线图和市场扩张的催化剂，使企业能够毫不费力地在每个客户接触点产生个性化的内容，安全地在他们现有的企业工作流程中进行。

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