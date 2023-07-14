开创性的创新者和亿万富翁埃隆-马斯克（Elon Musk）已经踏上了人工智能（AI）领域的奇妙之旅，并公布了他的最新创意--一家名为xAI 的初创公司。马斯克坚信，技术既有潜力构建未来，也有潜力毁灭未来，因此他的新企业旨在创造一种人工智能，用他的话说，这种人工智能将有利于人类。在Twitter Spaces的在线讨论中，马斯克公布了xAI ，他对人工智能未来的担忧显而易见。

为了避免人工智能发展失控可能带来的灾难性后果，马斯克对xAI ，其核心是培养一种对人类生存具有根本好奇心的人工智能。这种被称为 "最大好奇心 "的人工智能将努力理解宇宙及其错综复杂的运作，而不是依赖于编码的道德原则。马斯克认为，被人类好奇心吞噬的人工智能本质上是安全的，因此也是亲人类的。

今年年初，马斯克作为众多知名人士之一，在一份敦促推迟建造大型人工智能原型机的提醒函上签了字。由美国公司OpenAI开发的聊天机器人ChatGPT 就是此类模型的典范。随着时间的推移，人们对人工智能的进化速度将超过人类的控制能力的担忧日益加剧，这封信就是这种日益增长的担忧的象征。

尽管马斯克早前曾表示支持人工智能的发展，但现在他认为按下暂停键与现实相去甚远。因此，xAI ，这是他构建人工智能的希望灯塔，既能维护人类的福祉，又能与不可避免的人工智能进步保持一致。

随着人们对人工智能进化的日益关注，越来越多的创新者和公司，如AppMaster.io ，正在利用no-code 和low-code 平台开发可扩展的解决方案。AppMaster.io通过平衡自动化和人工控制，实现了后台、网络和移动应用的无缝开发，在该领域做出了重大贡献。他们的方法就像马斯克对xAI ，在确保增长的同时保持人为控制。