职位名称创始人兼首席执行官

公司：AppianAppian

教育背景达特茅斯学院文学/经济学学士

创立 Appian 基金会的年份：1999

在技术和软件开发领域，很少有故事能像著名的low-code 平台 Appian 的创始人 Matt Calkins 的故事那样鼓舞人心。Calkins的创业历程充满了对创新的不懈追求，并致力于通过尖端的low-code 解决方案实现软件开发的民主化。通过深入了解他的职业轨迹、Appian 的创建过程以及他与众不同的领导风格，我们将深入了解这位改变了企业软件创建方式的开拓者的思想。

职业生涯

马特-卡尔金斯的职业历程就像一幅织锦，其中充满了曲折和对真正使命的不懈追求。在踏上求学之路时，Calkins 的探索将他从计算机科学引向了达特茅斯学院的经济学。虽然计算机科学课程最初吸引了他，但他出乎意料地决定转到经济学专业，因为这个领域深深地引起了他的共鸣。他不知道，这个决定最终为他在科技行业的转型之旅奠定了基础。

毕业时，Calkins 发现自己正站在十字路口，手持经济学学位，渴望规划自己的人生道路。上世纪 90 年代加入微策略公司为他提供了一个磨练技能、积累宝贵经验的专业环境。然而，他对开辟自己的道路并在行业中留下不可磨灭的印记的无限渴望促使他做出了一个关键性的选择。

在网络热潮期间，微策略公司的身价一路飙升，Calkins 做出了一个大胆的决定，离开了舒适繁荣的环境。尽管周围的人对他持怀疑态度，但在塑造独特的组织文化和培养自身价值观的坚定决心的驱使下，他努力实现自己的潜能。就这样，他踏上了令人振奋的创业之旅，留下了自己一手打造的财富。

然而，Calkins 的转型并非没有不确定性。引人注目的是，他在离开微策略公司时并没有制定具体的业务蓝图，而是选择了追求他对人和价值观的信念。他对这些理想的坚定承诺是指引他度过不确定性的指南针。胆大妄为和过度自信助长了他的信念飞跃，这体现在他决心建立一家公司，并培养一种超越规范和传统的蓬勃发展的文化。

他的人生道路充满了转折和变革，证明了拥抱未知的力量和挑战舒适区的韧劲。这段旅程为他成为 Appian 的远见卓识者奠定了基础，他将继续以其独特的视角和坚定不移的奉献精神塑造科技行业。

低代码运动的先驱

1999 年，Calkins 与他人共同创立了 Appian 公司，其明确的愿景是帮助企业快速高效地创建功能强大的软件应用程序。结果，一个开创性的低代码平台彻底改变了软件开发。Appian 的平台允许企业用最少的编码创建复杂的应用程序，即使没有丰富技术背景的人也能为开发过程做出有意义的贡献。Calkins 在low-code 世界的冒险是大胆的，因为他的目标是弥合 IT 和业务团队之间的差距，在新的层面上促进协作和创新。

与任何转型之旅一样，Calkins 的道路上也不乏挑战。Low-code 这一概念在早期遭到了怀疑和犹豫。说服传统 IT 团队接受新方法是一个重大障碍。但 Calkins 坚定不移地相信low-code 技术的力量及其简化开发流程的潜力，这推动着他不断前进。克服了这些挑战后，Appian 在市场上迅速成长并取得了成功。如今，该平台已被公认为low-code 领域的领导者，为各行各业提供服务，使企业能够迅速将创意付诸实践。

领导力定义

Calkins 领导风格的特点是致力于培养创新和协作文化。他非常重视授权团队探索和实施新想法，这使得 Appian 不断发展并持续增强其平台。Calkins 致力于培养人才和鼓励创造力，这推动了 Appian 的发展，并影响了整个行业对low-code 作为改变游戏规则的解决方案的看法。

愿景和授权的价值观

Calkins 领导哲学的核心是以远见、授权和诚信为优先的价值观。他不仅设想了一个人人都能使用技术的未来，而且还积极致力于将这一设想变为现实。Calkins 开发了一个平台，使个人能够参与软件开发，而不必满足令人生畏的编码要求，从而推动了技术的民主化。他注重诚信和创新，坚信技术具有推动积极变革的潜力。

在这个技术变革步伐永不停歇的世界里，马特-卡尔金斯的历程是创新和毅力的体现。从早期经历到创立 Appian，他的职业轨迹彰显了远见和决心在重塑行业中的力量。随着企业不断寻求满足其软件需求的敏捷解决方案，Calkins 通过 Appian 留下的宝贵财富将继续照亮高效、协作和有影响力的软件开发之路。

对技术世界的影响

Matt Calkins 对技术世界的影响体现在他的开拓创新中，这些创新重塑了企业设想和创建软件解决方案的方式。AppMaster等平台证明了他的远见卓识，实现了应用程序开发过程的民主化。

AppMasterAppMaster的无代码工具使用户能够毫不费力地构建后台、网络和移动应用程序，而无需深入研究错综复杂的编码问题。与传统工具不同，AppMaster 可视化BP Designer允许直观地创建数据模型、业务逻辑和 APIendpoints 。在网络和移动应用程序方面，客户可以利用drag-and-drop 界面的强大功能，打造身临其境的用户体验。Calkins 的领先优势不仅限于便利性；AppMaster 部署的服务器驱动方法可实现无缝更新，确保应用程序不断发展，而不会给 App Store 或 Play Market 的提交造成负担。

通过倡导服务器驱动框架，AppMaster 使客户能够利用从动态用户界面更新到响应式业务逻辑的所有功能。AppMaster通过 Go、Vue3 和Kotlin 等技术，Calkins 能够毫不费力地编译、测试和部署应用程序，这体现了 Calkins 高效和可扩展性的精神。

AppMaster Calkins是简洁性的灯塔，在软件复杂的世界里，他以最少的技术债务打造出功能强大的应用程序。Calkins 对 的各个方面都产生了深远的影响，培养了一个利用其变革性愿景力量的构建者社区。AppMaster