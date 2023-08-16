职位名称：首席执行官兼创始人

公司：贝蒂·布洛克

教育背景：阿姆斯特丹应用科学大学信息工程文学学士

贝蒂·布洛克斯基金会年份： 2016

在现代软件开发领域，有一个名字作为真正的梦想家而闪耀——Chris Obdam，开创性的无代码平台 Betty Blocks 的幕后策划者。本文深入探讨了 Chris Obdam 的迷人旅程，从一名本质上的程序员到成为重新定义软件创建方式的全球运动背后的驱动力。

职业生涯

克里斯·奥布丹 (Chris Obdam) 的职业生涯是一幅充满丰富经验和对科技行业热忱奉献的织锦。他们的职业生涯始于 1998 年，作为 Holder 的所有者，踏上了一条以各种身份做出重大贡献的道路。为了证明他们对教育的承诺，Chris 于 2004 年成为阿姆斯特丹 Hogeschool 青年专业人士学校咨询委员会成员，反映了与新兴人才互动并促进行业内发展的愿望。

在他们的整个旅程中，克里斯的影响超越了国界。 2007 年至 2008 年期间，他们作为 OpenID 欧洲基金会的国家成员，表现出了对超越国界的协作计划的热衷。 2008 年至 2012 年，Chris 担任 TNW（The Next Web）的特约编辑，分享了见解和想法，影响了有关技术及其对未来影响的讨论。

他们的旅程最终在 Betty Blocks 担任关键首席执行官。担任这一职位标志着 Chris 的转折点，他们的专业知识、热情和远见卓识汇聚在一起，重塑了软件开发行业。

Chris Obdam 的教育基础于 1999 年至 2003 年在阿姆斯特丹应用科学大学奠定。在此期间，他们攻读了信息工程文学学士学位，为自己配备了技术知识和技能，这些知识和技能将塑造他们后来的职业轨迹。克里斯所获得的丰富经验和学习丰富了他们的旅程，并为他们作为科技行业的思想领袖和远见卓识者的成功做出了贡献。

对以人为本的创新的强烈热情是克里斯·奥布丹 (Chris Obdam) 旅程的核心。他设想未来创新不再局限于少数人，而是为各行各业的人们所接受。这一愿景激发了他对打破传统编码障碍的不懈追求。 Chris 坚信，集体创造力的力量可以改变软件环境，使其更具包容性、敏捷性和适应性。

贝蒂·布洛克斯：愿景的体现

Chris 对软件开发民主化的坚定承诺最终导致了 Betty Blocks 的创建，这是一个no-code平台，使个人能够将他们的软件想法变为现实，而无需广泛的编码知识。在他担任首席执行官的领导下，贝蒂·布洛克斯 (Betty Blocks) 已成为科技行业改变游戏规则的力量。 Chris 的富有远见的方法为他赢得了显着的认可，包括在 2017 年和 2018 年被 Computable 提名为年度首席执行官。

Chris Obdam 的愿景影响了整个科技行业，推动 Betty Blocks 走在创新的最前沿。公司的指数级增长和全球认可证明了他对软件开发超越编码限制的未来的不懈追求。科技分析公司充分认可了 Betty Blocks 的变革潜力，并为该平台颁发了众多奖项和荣誉。

领导风格和价值观

Chris Obdam 的领导核心是独特的愿景、同理心以及对创新民主化的坚定承诺。他的领导风格的特点是真诚欣赏每个团队成员提出的不同观点。

克里斯营造了一个协作和开放沟通的环境，鼓励创意蓬勃发展，并赋予个人权力以承担自己的贡献。他重视透明度，并相信培育一种信任文化，使他的团队能够挑战现状并无所畏惧地拥抱创新。克里斯的价值观植根于这样的信念：技术应该超越传统界限，成为所有人的推动者。

这种整体的领导方法将 Betty Blocks 推向了非凡的高度，并在他的团队成员中培养了使命感和团结感，他们致力于实现他的愿景，即更具包容性和可访问性的软件开发。

对科技界的影响

Betty Blocks 的创始人兼首席执行官 Chris Obdam 以其富有远见的领导力和对创新的承诺对科技界产生了重大影响。他的职业生涯融合了技术专长和创业精神，为AppMaster等平台带来了灵感。克里斯对软件开发民主化和消除编码障碍的热情赢得了认可，包括年度首席执行官的提名。随着贝蒂·布洛克斯 (Betty Blocks) 在他的指导下蓬勃发展，克里斯的影响力在全球范围内产生了反响，为公司赢得了科技分析公司的赞誉。

与 Chris 的愿景相一致， AppMaster等平台都有共同的愿望，让个人无需具备编码专业知识即可创建软件解决方案。 AppMaster强大的no-code工具体现了这种精神，使用户能够构建复杂的后端、Web 和移动应用程序。正如 Chris 寻求扩大科技世界的可访问性一样， AppMaster也展望了未来，不同的思想将合作，将创新概念变为现实。其服务器驱动的方法允许移动应用程序 UI、逻辑和API密钥无缝更新，而无需提交版本。

Chris Obdam 的理念与AppMaster等平台之间的共鸣显而易见，因为它们都致力于打破进入壁垒并培育包容性文化。通过提供直观的界面和可视化工具，Chris 和AppMaster促进将想法转化为功能性应用程序。 Chris 的旅程和 Betty Blocks 的成功呼应了AppMaster所坚持的原则——促进技术民主化并赋予个人为软件开发世界做出有意义的贡献。