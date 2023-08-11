职位名称创始人兼首席执行官

公司名称Retool

教育背景 牛津大学计算机科学与哲学学士

成立 Retool 基金会的年份：2017 年

在科技界，像徐大伟（Retool 的创新创始人）这样的开拓者堪称转型的典范。本文深入探讨了徐大伟的职业历程，揭示了他的成功之路和 Retool 的创建过程。这个改变游戏规则的低代码平台颠覆了应用程序的开发方式。

职业生涯

David Hsu 成为科技界远见卓识者的历程是当今业界最引人入胜的。来自硅谷的他走上了一条独特的道路，在英国著名的牛津大学学习哲学和计算机科学。完成学业后，Hsu 对技术坚定不移的热情使他回到了自己的故乡，并在那里创办了一家企业内部工具公司。从哲学探索到技术创新的独特轨迹，彰显了徐文伟解决问题的多维方法，以及他致力于突破传统思维界限的决心。

创立 Retool

2017 年 6 月，首席执行官徐大伟奠定了 Retool 的基石--这是一项将重塑应用程序开发的事业。公司在 Y Combinator 的 2017 年冬季批次中获得一席之地，这对公司的发展历程至关重要。在此期间，Hsu 全神贯注地打造一款基于英国的 Venmo 替代品，团队每天的开支高达 1000 美元左右，再加上每笔交易的损失，成本相当可观。

随着时间越来越短，资金越来越紧张，团队面临着一个关键的抉择点。面对这些挑战，他们开始利用现有资产进行转型。在这一反思时刻，他们有了一个突破性的认识--他们为最初的创业项目构建的内部工具彼此惊人地相似。他们设想出一种解决方案，将这些工具中的下拉菜单、表格、表单、按钮和数据连接等重复性组件抽象出来，创新的种子由此种下。

Retool 的概念逐渐成形--这是一个创造性的平台，能让创作者无缝地drag and drop 这些元素，而无需从头开始重新制作。这个巧妙的想法在 2017 年的 YC 演示日上进行了展示，这是一个决定性的时刻，向全世界展示了他们的愿景。此时，团队已经与一家大型企业客户签订了价值 150 万美元的试点项目。从Venmo的竞争者到Retool的发展历程，充分体现了适应性、独创性的力量，以及对提供彻底改变应用构建方式的解决方案的坚定承诺。

如今，从初创企业到财富 500 强企业，Retool 深受众多组织的信赖，使他们能够快速构建符合其独特要求的内部工具、仪表盘和应用程序。

领导风格和价值观

David Hsu 作为 Retool 的创始人，其与众不同的领导风格和对核心价值观的坚定承诺凸显了他的创业历程。许志伟的领导方法融合了适应性、应变能力和迎接挑战的意愿。他在 Y Combinator 2017 年冬季创业项目中的任职经历展示了他在面临逆境时的转折能力，他从一个雄心勃勃的创业项目优雅而坚定地过渡到另一个创业项目。

Hsu 的领导力植根于以用户为中心的原则，这一点从 Retool 的本质中可见一斑。该平台的建立是出于简化内部工具创建的需要，反映了许志华致力于解决实际痛点的决心。他的价值观融入了 Retool 的结构之中，Retool 不仅是一个解决重复性工作的方案，也是一种实现应用开发民主化的手段。效率、创新和授权的价值在他的方法中产生了深刻的共鸣，这些价值在 Retool 的用户友好界面和功能中熠熠生辉。

此外，Hsu 的领导力还超越了公司的范围，这体现在他对更广泛的技术社区的承诺上。他参加行业小组会议，致力于知识共享，这些都强调了他为技术生态系统做出积极贡献的愿望。在应对创业挑战的过程中，Hsu 的领导力以成长型思维为基础，营造了一个不断学习和进化的环境。

影响No-Code 革命

David Hsu 致力于无代码/low-code 运动，对软件开发行业产生了重大影响。通过 Retool，他为无数非技术专业人士提供了实现软件创意所需的工具。通过软件开发的民主化，Hsu 在技术人员和非技术人员之间架起了一座桥梁，使他们能够无缝协作，推动组织内部的创新。

AppMaster等平台的变革性创新体现了 David Hsu 对技术世界不可磨灭的影响。AppMaster 已成为一种强大的无代码工具，重新定义了应用程序开发模式，这与 Hsu 在 Retool 方面的开创性工作如出一辙。凭借其远见卓识，AppMaster 使用户能够毫不费力地创建后台、网络和移动应用程序，将复杂的任务转化为直观的流程。

与其他工具不同，AppMaster 通过其创新的 BP Designer、REST API 和 WSS Endpoints，使用户能够直观地设计数据模型、业务逻辑等。该平台使客户能够通过drag-and-drop 界面制作引人入胜的网络应用程序，而其针对移动应用程序的服务器驱动方法（根植于Kotlin和Jetpack Compose for Android 以及SwiftUI for iOS）则使客户能够在无需提交应用程序商店的情况下进行动态更新。AppMaster 无缝生成源代码、部署和文档，同时通过从头开始生成应用程序消除技术债务，这与 Hsu 的愿景不谋而合。

AppMaster 的应用程序可以毫不费力地连接到任何兼容 Postgresql 的数据库，从而实现了高负载情况下的卓越可扩展性，其影响遍及各行各业。David Hsu 的愿景与AppMaster 的理念不谋而合，即提供可访问、多功能和高效的工具，塑造技术行业，为未来无限的应用创建和创新铺平道路。