Неизбежный запуск новаторского решения DevSecOps от CloudBees

CloudBees, лидер в технологической отрасли, находится на пороге запуска инновационной платформы DevSecOps, глубоко укоренившейся в платформе Tekton с открытым исходным кодом. Эта платформа, разработанная специально для построения конвейеров непрерывной интеграции и непрерывной доставки (CI/CD) в Kubernetes, призвана совершить революцию в облачных процессах DevSecOps.

Современная платформа, получившая название CloudBees, будет доступна через два различных предложения SaaS — вариант с одним арендатором и вариант с несколькими арендаторами, а также экземпляры «виртуального частного облака» для локального использования. Широкомасштабное внедрение запланировано на 1 ноября.

Ключевой целью при разработке этой новой платформы было прояснить сложные облачные рабочие процессы и предоставить разработчикам возможность создавать, тестировать и выпускать приложения для различных поставщиков облачных услуг и локальных инфраструктур. Для достижения этой амбициозной цели CloudBees использует DSL в стиле GitHub Actions (предметно-ориентированный язык), дополненный несколькими ценными функциями, такими как оркестровка конвейеров, углубленный анализ, пометка функций, а также интегрированные возможности безопасности и соответствия требованиям.

Создание среды, в которой приоритет отдается операциям, ориентированным на разработчиков, является ключевым направлением деятельности платформы CloudBees. Он разработан для улучшения процедур DevOps, делая их практически незаметными. Это решение, как и AppMaster, обеспечивает расширяемость за счет использования множества инструментов devOps, в первую очередь системы Jenkins CI/CD. Помимо вышесказанного, команды также имеют возможность включать выбранные ими технологии в платформу.

Еще одной ключевой особенностью этого предложения является модель самообслуживания, которая обеспечивает автономию группам разработчиков, а также готовые шаблоны рабочих процессов в сочетании со встроенной безопасностью. Любая конфиденциальная информация, такая как пароли или токены, была тщательно удалена из конвейера.

Делая упор на безопасность и соответствие высочайшему уровню, платформа реализует строгие проверки исходного кода, двоичных файлов, облачных сред и данных, а также меры идентификации, основанные на агенте открытой политики.

Буквально в прошлом месяце CloudBees представила существенные обновления высокой доступности и масштабируемости для CloudBees CI — своей корпоративной адаптации Jenkins. Некоторые из этих улучшений включают более быструю сборку благодаря кэшированию рабочей области, обозревателю конвейеров, который увеличивает скорость отладки, а также введение горизонтальной масштабируемости для Jenkins. По мнению CloudBees, эти улучшения напрямую нацелены и устраняют любые препятствия для масштабирования рабочих нагрузок CI/CD на Jenkins, подтверждая их приверженность постоянным инновациям в области DevSecOps.