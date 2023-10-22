🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Неизбежный запуск новаторского решения DevSecOps от CloudBees

22, окт. 2023
Неизбежный запуск новаторского решения DevSecOps от CloudBees

CloudBees, лидер в технологической отрасли, находится на пороге запуска инновационной платформы DevSecOps, глубоко укоренившейся в платформе Tekton с открытым исходным кодом. Эта платформа, разработанная специально для построения конвейеров непрерывной интеграции и непрерывной доставки (CI/CD) в Kubernetes, призвана совершить революцию в облачных процессах DevSecOps.

Современная платформа, получившая название CloudBees, будет доступна через два различных предложения SaaS — вариант с одним арендатором и вариант с несколькими арендаторами, а также экземпляры «виртуального частного облака» для локального использования. Широкомасштабное внедрение запланировано на 1 ноября.

Ключевой целью при разработке этой новой платформы было прояснить сложные облачные рабочие процессы и предоставить разработчикам возможность создавать, тестировать и выпускать приложения для различных поставщиков облачных услуг и локальных инфраструктур. Для достижения этой амбициозной цели CloudBees использует DSL в стиле GitHub Actions (предметно-ориентированный язык), дополненный несколькими ценными функциями, такими как оркестровка конвейеров, углубленный анализ, пометка функций, а также интегрированные возможности безопасности и соответствия требованиям.

Создание среды, в которой приоритет отдается операциям, ориентированным на разработчиков, является ключевым направлением деятельности платформы CloudBees. Он разработан для улучшения процедур DevOps, делая их практически незаметными. Это решение, как и AppMaster, обеспечивает расширяемость за счет использования множества инструментов devOps, в первую очередь системы Jenkins CI/CD. Помимо вышесказанного, команды также имеют возможность включать выбранные ими технологии в платформу.

Еще одной ключевой особенностью этого предложения является модель самообслуживания, которая обеспечивает автономию группам разработчиков, а также готовые шаблоны рабочих процессов в сочетании со встроенной безопасностью. Любая конфиденциальная информация, такая как пароли или токены, была тщательно удалена из конвейера.

Делая упор на безопасность и соответствие высочайшему уровню, платформа реализует строгие проверки исходного кода, двоичных файлов, облачных сред и данных, а также меры идентификации, основанные на агенте открытой политики.

Буквально в прошлом месяце CloudBees представила существенные обновления высокой доступности и масштабируемости для CloudBees CI — своей корпоративной адаптации Jenkins. Некоторые из этих улучшений включают более быструю сборку благодаря кэшированию рабочей области, обозревателю конвейеров, который увеличивает скорость отладки, а также введение горизонтальной масштабируемости для Jenkins. По мнению CloudBees, эти улучшения напрямую нацелены и устраняют любые препятствия для масштабирования рабочих нагрузок CI/CD на Jenkins, подтверждая их приверженность постоянным инновациям в области DevSecOps.

Похожие статьи

Представляем Acorn: революционную облачную песочницу для разработки от основателей Rancher Labs
date 26, окт. 2023
Представляем Acorn: революционную облачную песочницу для разработки от основателей Rancher Labs
Acorn Labs является пионером проекта облачной песочницы, целью которого является обеспечение доступного, совместного и приятного подхода к разработке.
Open Source Automation
Shopify Ruvy с открытым исходным кодом: инструмент, преобразующий код Ruby в WebAssembly
date 26, окт. 2023
Shopify Ruvy с открытым исходным кодом: инструмент, преобразующий код Ruby в WebAssembly
Гигант электронной коммерции Shopify недавно открыл исходный код своего проекта Ruvy, предоставляя разработчикам набор инструментов, позволяющий конвертировать код Ruby в модули WebAssembly (Wasm).
Open Source Web App eCommerce
LaunchDarkly внедряет DevOps с помощью революционных усовершенствований платформы
date 25, окт. 2023
LaunchDarkly внедряет DevOps с помощью революционных усовершенствований платформы
LaunchDarkly представляет в своей платформе несколько революционных функций, открывающих путь в будущее DevOps.
Automation Development Web App
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь