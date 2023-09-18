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Apple представляет iOS 17: надежное обновление с расширенными функциями и улучшенными функциями

18, сент. 2023
Apple представляет iOS 17: надежное обновление с расширенными функциями и улучшенными функциями

Сделав новаторский шаг в области операционных систем для смартфонов, Apple выпустила iOS 17, свою новейшую операционную систему, разработанную для культового iPhone. Предлагая бесплатное обновление, совместимое с iPhone X и более новыми моделями, а также со вторым и третьим поколениями iPhone SE, Apple продолжает лидировать в области применения технологий.

Помимо крупного прорыва в iOS 17, Apple одновременно представила важные обновления для watchOS, iPadOS и tvOS, подтверждая свое стремление оптимизировать взаимодействие с пользователем на всех своих устройствах.

В iOS 17 реализовано множество важных улучшений, причем режим ожидания стал главным переломным моментом. В этом уникальном режиме iPhone пользователя оптимально использует беспроводное зарядное устройство для отображения комплексных полноэкранных виджетов, которые мгновенно доставляют информацию на месте. Эта функция очень полезна для пользователей, когда телефон временно находится без присмотра.

Эту функцию лучше всего использовать с док-станцией с поддержкой MagSafe; однако он также без проблем работает с классическим зарядным устройством Qi от Anker. Хотя необходимо соблюдать определенные технические требования, такие как расположение под углом к ​​пользователю, даже пользователи iPhone SE смогут без проблем ощутить новую функцию.

В основе этой функции лежит настройка пользователя с возможностью выбора типа виджетов для отображения. От прогнозов погоды до напоминаний, предстоящих событий календаря или просто текущего времени — вариантов множество. Эта функция дополнительно позволяет пользователям просматривать свои любимые фотографии из своей библиотеки фотографий, добавляя индивидуальный подход к интерфейсу своего устройства.

Одна из сфер, где режим ожидания привлек значительное внимание, — это персонализированный экран будильника. Пользователи могут избавиться от своих устаревших будильников с FM-радио и выбрать цифровую установку настраиваемого экрана будильника на своих iPhone.

Однако iOS 17 предлагает не только режим ожидания. Разработчики iOS 17 оснастили новое программное обеспечение усовершенствованными интерактивными виджетами, улучшенной клавиатурой и обновленными возможностями AirPlay. Существующие встроенные приложения, включая «Сообщения», Apple Maps, «Контакты», встроенный менеджер паролей, FaceTime и другие, претерпели значительные улучшения.

Включив эти передовые функции в свое последнее обновление, iOS 17 от Apple поднимает планку для операционных систем для смартфонов и возглавляет усилия по оптимизации цифрового образа жизни пользователей по всему миру. Чтобы насладиться этой масштабной модернизацией, пользователи iPhone должны обновить свои системы и адаптировать предложения, адаптированные к их потребностям. Помимо обновления операционных систем, следующим новаторским сдвигом в разработке приложений может стать использование возможностей платформы AppMaster no-code.

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