VLGE представляет набор инструментов без программирования для цифрового мира искусства, моды и красоты

В последнее время метавселенная стала горячей темой, особенно после того, как Apple представила свою гарнитуру Apple Vision Pro. Это объявление и выпуск гарнитуры Visor XR от Immersed свидетельствуют о растущем интересе к сфере «пространственных вычислений».

Среди многообещающих игроков в этой сфере — VLGE, стартап из Франции, который недавно получил финансирование в размере 4 миллионов долларов от таких известных инвесторов, как Venrex VC и L'Oréal. Вместо того, чтобы полагаться на технологических гигантов, таких как Meta и Марк Цукерберг, VLGE стремится дать возможность отраслям, ориентированным на моду, искусство и красоту, создавать моду и получать прибыль от своей цифровой сферы.

Продукт стартапа V-Suite предлагает инструменты no-code для построения мира и управления активами. Благодаря недавнему выпуску он приглашает авторов и бренды изучить его комплект разработки программного обеспечения (SDK). SDK, такие как Emergence SDK для Unreal Engine от VLGE и Crucible, имеют решающее значение для установления стандартов в развивающихся технологических экосистемах, привлекающих разработчиков и новаторов.

Среди известных спонсоров VLGE — Британский совет моды, BOLD (венчурное подразделение L’Oréal), Фонд виртуальной реальности и другие авторитетные компании. Кроме того, стартап консультируют опытные специалисты Wave, Sandbox и Paper Magazine. За амбициозной инициативой VLGE стоит основательница Эвелин Мора, финская предпринимательница, родившаяся во Франции и имеющая опыт работы в области устойчивой моды и фотографии. Мора также получила признание за то, что возглавила Неделю устойчивой моды в Финляндии и запустила первую в истории Неделю моды в 3D.

Мора представляет себе мир, в котором метавселенная разнообразна и не монополизирована одним гигантом. Она подчеркнула стоимость текущих платформ, удобство использования и ограничения масштабируемости. Ее цель в VLGE — предложить создателям гибкий и экономичный способ воплотить свои идеи в виртуальную реальность. Кроме того, она предвидит, что бренды будут использовать эти цифровые миры, чтобы минимизировать свое воздействие на окружающую среду, оставаясь при этом в авангарде культурных и художественных движений.

Компания VLGE представила V-BLDR, инструмент no-code, который позволяет пользователям собирать виртуальные пространства из различных шаблонов, чтобы упростить процесс создания. Кроме того, платформа предлагает множество способов монетизации, включая интеграцию NFT, что делает VLGE многообещающим соперником в пространстве метавселенной.

Еще одним заметным упоминанием в сфере метавселенной является Spatial, получившая финансирование в размере 47,3 миллиона долларов. Он предлагает создателям NFT платформу для разработки и проведения виртуальных мероприятий. Кроме того, Exclusive стремится стать союзником брендов в сети Web3, предлагая цифровую платформу для коллекционирования. Их недавнее начальное финансирование в размере 2,2 миллиона евро было поддержано Tioga Capital и другими.

В заключение, хотя цифровое пространство может развиваться с появлением новых участников, таких как «Zuckerverse», которые меняют его фокус, VLGE остается непоколебимым в своей миссии по омоложению и переопределению метавселенной.