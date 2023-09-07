hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

VLGE представляет набор инструментов без программирования для цифрового мира искусства, моды и красоты

07, сент. 2023
VLGE представляет набор инструментов без программирования для цифрового мира искусства, моды и красоты

В последнее время метавселенная стала горячей темой, особенно после того, как Apple представила свою гарнитуру Apple Vision Pro. Это объявление и выпуск гарнитуры Visor XR от Immersed свидетельствуют о растущем интересе к сфере «пространственных вычислений».

Среди многообещающих игроков в этой сфере — VLGE, стартап из Франции, который недавно получил финансирование в размере 4 миллионов долларов от таких известных инвесторов, как Venrex VC и L'Oréal. Вместо того, чтобы полагаться на технологических гигантов, таких как Meta и Марк Цукерберг, VLGE стремится дать возможность отраслям, ориентированным на моду, искусство и красоту, создавать моду и получать прибыль от своей цифровой сферы.

Продукт стартапа V-Suite предлагает инструменты no-code для построения мира и управления активами. Благодаря недавнему выпуску он приглашает авторов и бренды изучить его комплект разработки программного обеспечения (SDK). SDK, такие как Emergence SDK для Unreal Engine от VLGE и Crucible, имеют решающее значение для установления стандартов в развивающихся технологических экосистемах, привлекающих разработчиков и новаторов.

Среди известных спонсоров VLGE — Британский совет моды, BOLD (венчурное подразделение L’Oréal), Фонд виртуальной реальности и другие авторитетные компании. Кроме того, стартап консультируют опытные специалисты Wave, Sandbox и Paper Magazine. За амбициозной инициативой VLGE стоит основательница Эвелин Мора, финская предпринимательница, родившаяся во Франции и имеющая опыт работы в области устойчивой моды и фотографии. Мора также получила признание за то, что возглавила Неделю устойчивой моды в Финляндии и запустила первую в истории Неделю моды в 3D.

Мора представляет себе мир, в котором метавселенная разнообразна и не монополизирована одним гигантом. Она подчеркнула стоимость текущих платформ, удобство использования и ограничения масштабируемости. Ее цель в VLGE — предложить создателям гибкий и экономичный способ воплотить свои идеи в виртуальную реальность. Кроме того, она предвидит, что бренды будут использовать эти цифровые миры, чтобы минимизировать свое воздействие на окружающую среду, оставаясь при этом в авангарде культурных и художественных движений.

Компания VLGE представила V-BLDR, инструмент no-code, который позволяет пользователям собирать виртуальные пространства из различных шаблонов, чтобы упростить процесс создания. Кроме того, платформа предлагает множество способов монетизации, включая интеграцию NFT, что делает VLGE многообещающим соперником в пространстве метавселенной.

Еще одним заметным упоминанием в сфере метавселенной является Spatial, получившая финансирование в размере 47,3 миллиона долларов. Он предлагает создателям NFT платформу для разработки и проведения виртуальных мероприятий. Кроме того, Exclusive стремится стать союзником брендов в сети Web3, предлагая цифровую платформу для коллекционирования. Их недавнее начальное финансирование в размере 2,2 миллиона евро было поддержано Tioga Capital и другими.

В заключение, хотя цифровое пространство может развиваться с появлением новых участников, таких как «Zuckerverse», которые меняют его фокус, VLGE остается непоколебимым в своей миссии по омоложению и переопределению метавселенной.

Похожие статьи

CloudBees представляет новую платформу DevSecOps, специально разработанную для разработки платформ
date 15, сент. 2023
CloudBees представляет новую платформу DevSecOps, специально разработанную для разработки платформ
CloudBees запускает новую платформу DevSecOps, специально разработанную с учетом требований проектирования платформ.
Automation Security Software
Oracle сотрудничает с Microsoft Azure для интеграции инфраструктуры баз данных и ускорения миграции в облако
date 15, сент. 2023
Oracle сотрудничает с Microsoft Azure для интеграции инфраструктуры баз данных и ускорения миграции в облако
Oracle и Microsoft объединились, чтобы представить Oracle Database@Azure, которая сочетает в себе мощные службы баз данных Oracle с облачной инфраструктурой Azure.
Databases Partners
JetBrains представляет RustRover, эксклюзивную среду разработки для языка Rust
date 15, сент. 2023
JetBrains представляет RustRover, эксклюзивную среду разработки для языка Rust
JetBrains делает значительный шаг вперед, представляя RustRover, специальную интегрированную среду разработки (IDE), созданную исключительно для языка Rust.
Software Development
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь