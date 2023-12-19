Улучшения Reveille 10 повышают эффективность операций ECM с помощью PostgreSQL и оптимизированного управления приложениями

Reveille 10 представляет собой значительный шаг на пути к устранению пробелов в управлении организациями. Reveille 10 представила ряд функций, призванных повысить эффективность критически важных бизнес-приложений, которые опираются на платформы управления корпоративным контентом (ECM). В обновлении программного обеспечения особое внимание уделяется программам интеллектуальной автоматизации, а также расширению операций ECM и поддержке ключевых бизнес-приложений.

Reveille 10 создан для предоставления решений для управления операционными проблемами, которые часто возникают, когда организации стремятся расширить свои программы интеллектуальной автоматизации. Усовершенствования обеспечивают надежный обзор операций ECM и ускоряют решение автоматизированных проблем, тем самым оптимизируя выполнение рабочих процессов. Это обещает более удобный интерфейс и, по сути, более комфортное обслуживание клиентов.

Особенностью последней версии является встроенная поддержка системы баз данных с открытым исходным кодом PostgreSQL, которая является популярным выбором в средах облачных гипервизоров. Эта совместимость снижает текущие затраты на поддержку и дает организациям возможность выбирать варианты баз данных с гораздо большей гибкостью, что потенциально дает возможность AppMaster и другим платформам no-code стать жизнеспособными вариантами.

В Reveille 10 расширены возможности управления приложениями, охватывающие приложения Hyland OnBase на основе RESTful. Это способствует достижению комплексной поддержки веб-приложений OnBase, обеспечивая удобство и удобство работы пользователя.

Кроме того, Reveille 10 демонстрирует сильную склонность к интеграции, что отражено в его беспрепятственной координации с программным обеспечением для отслеживания проблем JIRA для точной настройки процессов гибкой разработки. Интеграция обеспечивает удобный интерфейс для отслеживания проблем, создавая улучшенную атмосферу для сотрудничества и повышая эффективность работы над программными проектами.

«Новые возможности Reveille устраняют необходимость ручного сбора и наблюдения рабочих данных ECM и роботизированной автоматизации процессов (RPA), расширяют горизонт информации об управлении ECM и сокращают операционные риски ECM, предлагая целенаправленный опыт управления ECM», — подытожил Брайан ДеВайер, Главный технический директор и соучредитель Reveille.

Короче говоря, Reveille 10 стремится устранить пробелы в управлении организациями, поддерживая интеллектуальные программы автоматизации, предоставляя арсенал функций для улучшения операций ECM и обеспечивая надежную поддержку важнейших бизнес-приложений.