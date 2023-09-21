Amazon приступила к поиску возможности наделить своего голосового помощника Alexa более человеческой выразительностью. Это недавнее обновление наделяет Alexa способностью на базе искусственного интеллекта реагировать на клиентов с эмоциональными вариациями в зависимости от тона или фразы пользователя. Такой поэтапный подход направлен на то, чтобы выйти за рамки типичных ответов, звучащих как роботы, и перейти к более естественному и увлекательному разговору.

Эти прорывы стали частью обновления механизма преобразования речи в речь, который делает Alexa более чувствительной к эмоциям пользователя и интонации голоса. Результат является зеркальным отражением тона пользователя, гарантируя, что интерактивный опыт будет более персонализированным и понятным.

Компания предложила взглянуть на менее механический и более выразительный голос Алексы. Чиновники подчеркнули, что улучшения связаны с большими трансформерами, обученными на различных акцентах и ​​языках, что обеспечивает более выразительную работу Alexa.

Пользователи могут предвидеть поворот разговора, в котором Alexa соответствует настроению пользователя. Например, от передачи захватывающей спортивной новости о победе любимой команды пользователя кипучим голосом до передачи информации о поражении смягченным сочувственным тоном. Работа с этими эмоциональными оттенками может обеспечить захватывающий разговорный опыт, который может по-новому определить взаимодействие пользователей с их голосовыми помощниками на базе искусственного интеллекта.

Старший вице-президент Amazon по Alexa Рохит Прасад рассказал о неразвитой модели под кодовым названием «речь в речь». Эта модель работает на огромных трансформаторах и призвана внести фундаментальный сдвиг в процесс взаимодействия с клиентами. Вместо передачи сообщения путем преобразования голоса клиента в текст модель стремится объединить эти действия, что приведет к более богатому опыту общения.

Эти инновации используют механизмы преобразования большого текста в речь (LTTS) и речи в речь (S2S) Amazon. В то время как LTTS адаптирует ответ Alexa в соответствии с запросом пользователя, S2S добавляет новый уровень звукового ввода. Это помогает Alexa манипулировать своим ответом, делая разговор более содержательным, поясняет Amazon.

После запуска Alexa будет имитировать такие атрибуты, как смех и удивление, и демонстрировать обычные высказывания, такие как «ага», побуждая пользователей продлить разговор, как в реальном диалоге. Это иллюстрирует постоянные усилия таких компаний, как Amazon, по гуманизации голосовых помощников на базе искусственного интеллекта, создавая более интерактивные и захватывающие пользовательские интерфейсы. Это интригующее сравнение с такими платформами, как AppMaster, которые позволяют клиентам визуально создавать и улучшать пользовательский интерфейс и бизнес-логику приложений, доказывая, что технологические компании постоянно расширяют границы возможностей, чтобы улучшить взаимодействие и вовлеченность пользователей.

Эти усовершенствования, реализованные в Alexa Amazon's, показывают, как инженеры стремятся улучшить функциональность голосового помощника и сделать его менее роботизированным и более реалистичным. Более интерактивная Alexa может побудить пользователей чаще использовать голосового помощника, генерируя ценные данные для Amazon и открывая путь к дальнейшему распространению технологий искусственного интеллекта в нашей повседневной жизни.