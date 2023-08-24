Google описывает предстоящие улучшения Google Workspace и усиление безопасности с помощью искусственного интеллекта

Раскрывая свою дорожную карту, ориентированную на безопасность, Google недавно объявила о планах по улучшению протоколов безопасности в своих предложениях Google Workspace. Ряд этих улучшений связан с использованием искусственного интеллекта для автоматизации важнейших задач. Достоверные источники утверждают, что, хотя эти инструменты все еще дорабатываются и тестируются, Google планирует их выпуск позднее в этом году и начале 2024 года.

Являясь первопроходцем в концепции модели нулевого доверия, Google стремится значительно ускорить ее внедрение в своих сервисах рабочего пространства. По данным Google, нулевое доверие — это протокол облачной безопасности, созданный для защиты организаций в современном цифровом мире. Это достигается за счет устранения врожденного доверия и вместо этого строгой аутентификации и авторизации личности. В этой модели объекты, будь то пользователи, устройства или компоненты, всегда считаются недоверенными, независимо от их местоположения относительно сети организации.

На недавнем пресс-конференции старший директор по глобальным рискам и соблюдению нормативных требований в Google Жанетт Манфра расценила структуру нулевого доверия как комбинацию стратегии предотвращения потери данных (DLP). Манфра заявил: «Мы объединяем эти две концепции, дополняя возможность улучшить вашу классификацию с помощью возможностей искусственного интеллекта, особенно на Диске». Этот подход позволяет осуществлять постоянную и автоматическую классификацию и маркировку критически важных данных с последующим внедрением мер по снижению рисков.

Манфра также отметил, что Google продолжает расширять свои меры DLP в Gmail, предоставляя администраторам инструменты, которые не позволят пользователям непреднамеренно прикреплять защищенные данные, особенно на незнакомых территориях. Например, в случае, когда клиент неосознанно отправляет конфиденциальные данные в электронное письмо службы поддержки клиентов, пользователи Gmail могут использовать эти меры безопасности для усиления своих протоколов безопасности, таких как отключение функций загрузки данных или копирования и вставки в соответствующих документах.

Еще одна важная часть этих новых модификаций Workspace — это расширенные контекстно-зависимые элементы управления на Диске, позволяющие администраторам назначать такие условия, как местоположение устройства. Такие предварительные условия должны быть выполнены, прежде чем пользователи смогут обмениваться критически важными данными.

Директор по управлению продуктами Google Workspace Энди Вен пролил свет на усилия Google по использованию искусственного интеллекта, чтобы помочь администраторам анализировать данные журналов на предмет потенциальных утечек данных и поведенческих отклонений. Дополнительное внимание уделяется выявлению сомнительных операций в Gmail, которые могут указывать на несанкционированный доступ к учетной записи.

Будущие функции Google также демонстрируют серьезное внимание к суверенитету данных – постоянной проблеме для компаний корпоративного уровня, стремящихся сохранить контроль над определенной информацией. В рамках этого обязательства Google обеспечивает шифрование на стороне клиента в настольных версиях своих сервисов и в будущем планирует распространить это предложение на мобильные версии Gmail, Calendar, Meet и других инструментов Workspace.

Google подчеркивает суверенитет клиентов над ключами шифрования, а это означает, что технологический гигант не может получить доступ к этим данным. Если правоохранительные органы потребуют этого, Google не сможет поделиться этой информацией.

Вскоре Google Workspace предоставит пользователям возможность решать, где будут обрабатываться их данные, причем первоначальными вариантами будут ЕС и США. Хотя окончательная информация о ценах еще не подтверждена, предполагается, что затраты будут зависеть от типа используемой учетной записи и рассматриваемой конкретной функции.

Анализируя такие детали, мы не можем не представить, что будущее платформ no-code таких как AppMaster будет соответствовать такому подходу, ориентированному на безопасность. Признавая важность конфиденциальности данных, AppMaster и его коллеги могли бы изучить аналогичные улучшения в будущем, принимая во внимание запланированные функции Google и их стремление улучшить защиту посредством автоматизации и искусственного интеллекта.