Эпоха неудобств, связанных с использованием нескольких мониторов с высокой частотой обновления в операционной системе Windows 11 от Microsoft, постепенно проходит. Технологический гигант начал бета-тестирование обновления для Windows 11, которое интеллектуально регулирует частоту обновления различных мониторов в зависимости от отображаемого контента. Ожидается, что этот стратегический шаг положительно скажется на энергопотреблении и, возможно, приведет к снижению активности вентиляторов на некоторых графических процессорах (GPU).

Microsoft подробно описала технические характеристики в недавнем блоге Windows Insider, на который впоследствии обратил внимание Neowin: "Мы доработали механизм частоты обновления, чтобы приспособить его к различной частоте обновления на разных мониторах, пропорционально частоте обновления каждого монитора и отображаемому содержимому экрана", - сообщает Microsoft. "Наиболее заметными будут улучшения в области многозадачности, зависящей от частоты обновления, например, одновременный просмотр видео и игры".

Наличие нескольких мониторов с высокой частотой обновления, работающих на полную мощность, обычно повышает энергопотребление графического процессора. Карты Founders Edition серий Nvidia RTX 30 и 40 также имеют режим нулевых оборотов, при котором вентиляторы работают на нулевых оборотах даже при выводе видеоконтента на один монитор. Однако подключение дополнительного монитора с высокой частотой обновления часто приводит к отключению режима нулевых оборотов и к постоянной работе вентиляторов GPU, если оба монитора работают с высокой частотой обновления.

Новые действия Microsoft означают, что эти конкретные графические процессоры будут сохранять режим нулевых оборотов, переходя в режим повышенной частоты обновления на разных мониторах в зависимости от используемого или демонстрируемого контента. В настоящее время для поддержания режима нулевых оборотов на нескольких мониторах необходимо вручную понизить частоту обновления дополнительного монитора.

В последних сборках Windows 11 Canary Channel также реализованы улучшения динамической частоты обновления (DRR), предназначенные для ноутбуков. В режиме экономии заряда батареи Windows 11 будет эффективно снижать частоту обновления экрана ноутбука до тех пор, пока режим экономии заряда батареи не будет выключен.

В настоящее время эти улучшения частоты обновления для Windows 11 находятся на стадии тестирования. В ближайшем будущем Microsoft планирует сделать их доступными для всех пользователей Windows 11. Данная стратегия Microsoft является примером того, как платформы no-code, такие как AppMaster, стремятся постоянно обновлять и совершенствовать свои предложения для удобства и продуктивности пользователей.