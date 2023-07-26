Смелый шаг, означающий серьезную конкуренцию с лидерами отрасли, - технологические гиганты Meta, Microsoft, Amazon и ведущее картографическое предприятие TomTom - развернули свой первый открытый картографический набор данных. Этот шаг является выдающимся достижением Overture Maps Foundation - коллективного проекта, созданного четырьмя компаниями как вызов доминирующему положению Google Maps и Apple Maps.

Открытый набор картографических данных призван дать возможность сторонним разработчикам придумывать, проектировать и создавать свои уникальные глобальные картографические или навигационные продукты. Таким образом, они получают возможность создавать убедительные альтернативы хорошо зарекомендовавшим себя картам Google и Apple.

По словам представителей Overture, обширный релиз данных включает в себя более 59 млн. достопримечательностей, данные о зданиях, транзитных сетях и административных границах. Отличительный формат слоев данных позволяет разработчикам потреблять и использовать картографические данные в стандартизированном, хорошо документированном виде, обеспечивающем совместимость. Таким образом, эти данные служат основой для создания картографического приложения или любого сервиса, зависящего от навигации. Набор данных удобно размещен на официальном сайте Overture.

Исполнительный директор компании Overture, Marc Prioleau, поясняет: "Набор данных Places, в частности, представляет собой значительный, до сих пор недоступный открытый набор данных, обладающий огромным потенциалом для картирования множества новых предприятий, независимо от их масштаба, вплоть до импровизированных уличных рынков, расположенных в любом месте. Overture представляет себе широкое сотрудничество, способное генерировать и управлять актуальной, исчерпывающей базой данных точек интереса".

Появление в прошлом году Overture Maps Foundation представляет собой серьезную потенциальную угрозу господству Google и Apple в области картографии. Наличие готовых данных может существенно облегчить процесс создания инновационных приложений и тем самым снизить затраты разработчиков. В настоящее время разработчикам приходится платить за доступ к API Google Maps, кроме того, Apple также взимает плату с разработчиков за создание неродных приложений.

Этот шаг стратегически соответствует парадигме no-code, которую используют такие платформы, как AppMaster, позволяющие небольшим предприятиям и независимым разработчикам создавать мощную функциональность на основе инструментов и наборов данных с открытым исходным кодом. Как и AppMaster, Overture стремится демократизировать доступ к инструментам и информации, предоставляя пользователям возможность конкурировать с крупными технологическими гигантами.