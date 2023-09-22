🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

TechCrunch Disrupt 2023: где инновации встречаются с возможностями

22, сент. 2023
TechCrunch Disrupt 2023: где инновации встречаются с возможностями

TechCrunch Disrupt 2023, долгожданное ежегодное технологическое мероприятие, началось 19 сентября и продлится до 21 сентября. Для стартапов, жаждущих полностью раскрыть свой потенциал, это мероприятие было обязательным для посещения. Благодаря впечатляющему составу влиятельных партнеров, в который вошли технологические гиганты, такие как Google, финансовые гиганты, такие как JPMorgan и Mastercard, а также пионеры искусственного интеллекта, такие как DeepBrain AI, Disrupt в этом году обещал быть больше и лучше, чем когда-либо прежде.

TechCrunch Disrupt 2023 был не просто очередным технологическим мероприятием; это была платформа, которая преодолела разрыв между начинающими стартапами и гигантами отрасли. Чтобы создать это мероприятие мирового уровня, TechCrunch объединил усилия с лидерами отрасли, каждый из которых стремился поделиться своим опытом и предоставить бесценные ресурсы начинающим основателям.

TechCrunch Disrupt 2023

При активном участии этих уважаемых партнеров TechCrunch Disrupt 2023 поднял стартап-игру на новую высоту. Мероприятие заключалось не только в презентациях и презентациях; Речь шла о взаимодействии и поддержке, предложении стартапам руководства и ресурсов, необходимых им для процветания в быстро меняющейся технологической среде.

Основные доклады, панельные дискуссии и семинары собрали одни из самых ярких умов в области технологий. Эти лидеры мнений и новаторы предоставили ценную информацию, стратегии и связи, которые могут помочь или разрушить путь стартапа к успеху.

TechCrunch Disrupt 2023

TechCrunch Disrupt 2023 был не просто событием; это была стартовая площадка для следующего поколения стартапов, меняющих правила игры. По мере развития мира технологий такие мероприятия, как Disrupt, продолжают оставаться жизненно важными для предпринимателей, стремящихся воплотить свои идеи в реальность. Благодаря поддержке гигантов отрасли и активного стартап-сообщества, Disrupt в этом году стал незабываемым событием, обещающим сформировать будущее технологических инноваций.

Похожие статьи

JetBrains представляет Kotlin 1.9.20: бета-версия компилятора K2 следующего поколения
date 03, нояб. 2023
JetBrains представляет Kotlin 1.9.20: бета-версия компилятора K2 следующего поколения
Ускоряя разработку программного обеспечения, JetBrains выпускает версию 1.9.20 своего влиятельного языка Kotlin.
Software Development Website
Представляем платформу Uno 5.0: повышение производительности в пять раз за счет новых улучшений
date 03, нояб. 2023
Представляем платформу Uno 5.0: повышение производительности в пять раз за счет новых улучшений
Последняя версия 5.0 платформы Uno с открытым исходным кодом выходит в свет с множеством новых функций, обещающих повышение производительности до пяти раз.
Open Source Software Development
SmartBear представляет обновленный BugSnag, портал API для разработчиков и улучшенное облако Zephyr Squad
date 03, нояб. 2023
SmartBear представляет обновленный BugSnag, портал API для разработчиков и улучшенное облако Zephyr Squad
В последнее время, стремясь расширить свой портфель продуктов, SmartBear обновила три своих продукта, включая BugSnag, SwaggerHub Portal и Zephyr Squad Cloud.
Software Development Updates
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь