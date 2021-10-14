Cord, лондонский стартап, предоставляющий единый API для интеграции инструментов совместной работы в режиме реального времени в любое приложение, привлек 17,5 млн долларов в рамках раунда финансирования серии A. Финансирование, направленное на ускорение разработки продукта за счет найма инженеров, дизайнеров и менеджеров по продукту, возглавила европейская венчурная компания Index. Среди других инвесторов в раунде были NFX, Stride и инвесторы-ангелы, такие как Элад Гил, Джефф Моррис-младший, Чарли Сонгхерст, Гай Поджарни и Мэтт Робинсон.

Несмотря на то, что Cord был основан всего в прошлом году, он уже установил партнерские отношения с Typeform, платформой для сбора данных в диалоговом режиме. Это партнерство позволяет Typeform использовать API Cord для предоставления своим клиентам функций совместной работы, упрощая процесс разработки онлайн-форм. Хотя Cord еще не раскрыла конкретное количество клиентов, она заявила, что в ее закрытом бета-тестировании, завершившемся после запуска службы общего доступа в августе, участвовали сотни клиентов. К числу таких клиентов относятся неизвестные поставщики SaaS, стартапы и масштабируемые компании.

Основным целевым рынком Cord являются решения B2B SaaS, используемые командами. Примеры включают инструменты управления взаимоотношениями с клиентами, такие как HubSpot, системы управления контентом, такие как Webflow или WordPress, и инструменты no-code такие как Retool. Другие крупные клиенты включают корпоративных клиентов Typeform, крупные технологические компании, потребительские бренды и крупную киностудию, использующую Cord в своих инструментах бизнес-аналитики.

Cord API, рекламируемый как требующий всего одной строки JavaScript, позволяет клиентам легко добавлять в свои продукты функции для совместной работы. Эти функции могут включать чат в реальном времени, аннотации, интеграцию управления задачами, интеграцию Slack, запись экрана, аудиосообщения, совместный просмотр в реальном времени и видеочат.

Поскольку спрос на инструменты для совместной работы на рабочем месте растет из-за увеличения количества удаленной работы и решений «программное обеспечение как услуга» (SaaS), Cord стремится предоставить предприятиям простой способ добавления социальных элементов в свои продукты. Этот подход может сэкономить компаниям годы времени на разработку и дать им конкурентное преимущество, предлагая расширенные функции совместной работы. Действительно, видение Cord заключается в том, чтобы каждый веб-продукт в ближайшем будущем стал многопользовательским.

В заявлении Ян Хаммер, партнер Index Ventures, подчеркнул важность Cord в современных рабочих пространствах: рост удаленной работы в сочетании с распространением инструментов «программное обеспечение как услуга» означает, что команды теряют время, перемещаясь туда и обратно. между приложениями для повышения производительности и связи, такими как Slack. Cord позволяет пользователям оставаться в приложении, которое лучше всего поддерживает их рабочий процесс, но при этом получать преимущества совместной работы.

Хаммер также похвалил Cord за интеграцию с существующими приложениями: нам нравится, что Cord дополняет существующие приложения — это не очередное решение, которое придется принять клиентам, это решение внутри того, к чему они уже привыкли. В конце концов, мы считаем, что инструменты SaaS будут поставляться с Cord прямо из коробки.

Платформы, такие как AppMaster и другие инструменты no-code, такие как Retool, могут значительно выиграть от интеграции с Cord. Предлагая пользователям более рациональный и совместный опыт, эти платформы могут повысить производительность и эффективность в различных отраслях.

По мере того, как все больше компаний внедряют инструменты SaaS, а удаленная работа становится все более распространенной, интеграция таких платформ, как Cord, вероятно, станет необходимой для компаний, стремящихся оставаться конкурентоспособными в цифровой среде. Делая совместную работу проще и эффективнее, Cord может сыграть ключевую роль в формировании будущего работы и динамики команды.