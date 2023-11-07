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Red Hat представляет Device Edge и OpenShift 4.14, а также предоставляет дополнительные плагины Backstage сообществу разработчиков ПО с открытым исходным кодом

07, нояб. 2023
Red Hat представляет Device Edge и OpenShift 4.14, а также предоставляет дополнительные плагины Backstage сообществу разработчиков ПО с открытым исходным кодом

В рамках ключевых анонсов на KubeCon + CloudNativeCon North America 2023 Red Hat раскрыла различные разработки, влияющие на ее портфель продуктов, продемонстрировав свою постоянную приверженность продвижению решений с открытым исходным кодом.

Начиная череду разоблачений, Red Hat объявила о широком внедрении своего Red Hat Device Edge. Разработанный в качестве основы для развертывания периферийных устройств, он включает в себя оптимизированную для периферийных устройств операционную систему и резервную версию экономичного проекта Kubernetes — MicroShift. Таким образом, предоставляя потребителям двойной выбор развертывания.

По словам технологической компании, Device Edge обладает рядом преимуществ, таких как компактность, стандартизированный рабочий процесс, повышенная гибкость рабочих нагрузок и оптимизированные стратегии развертывания.

Вслед за анонсом Device Edge компания представила Red Hat OpenShift 4.14. Обновленный вариант включает широкую доступность размещенных плоскостей управления, что значительно способствует сокращению управленческих накладных расходов, сокращению пандемического времени предоставления кластера, преодолению барьеров, связанных с масштабом кластера, и отделению плоскостей управления от рабочих нагрузок для обеспечения большей безопасности. Сообщается, что OpenShift 4.14 может сократить затраты на инфраструктуру на 30%, а также сократить время разработки на 60%.

Кроме того, последняя версия OpenShift также поддерживает одновременный запуск виртуальных машин и контейнеров с использованием Red Hat OpenShift Virtualization, поддерживает графические ускорители NVIDIA и делает Red Hat OpenShift Dedicated доступным на Google Cloud Marketplace.

Важная инициатива заключалась в том, что Red Hat представила еще пять новых плагинов для Backstage — структуры, используемой для создания порталов для разработчиков. Упомянутые плагины соответствуют Azure Container Registry, JFrog Artifactory, Kiali, Nexus и 3scale.

Вклад Red Hat в сообщество Backstage не стал сюрпризом. Фирма имеет опыт внесения вклада в сообщество, начиная с присоединения к сообществу в 2022 году, а затем в том же году пожертвовавшего пять плагинов. Плагины включали топологию приложений для Kubernetes, мультикластерное представление с открытым управлением кластерами, реестр образов контейнеров для Quay, конвейеры с Tekton, а также аутентификацию и авторизацию с Keycloak.

Старший директор по управлению продуктами разработчиков инструментов в Red Hat Баладжи Сивасубраманиан изложил видение компании о будущем производительности разработчиков. Он выразил уверенность в том, что постоянный прогресс и инновации в таких проектах, как Backstage, играют решающую роль. Пожертвования на плагины направлены на ускорение, упрощение и расширение процесса разработки, одновременно соблюдая обязательства Red Hat помогать разработчикам соответствовать существующим требованиям и задавать темп для будущих инноваций.

В заключительном объявлении Red Hat представила Ansible Inside средство, которое позволяет разработчикам включать Ansible Playbooks в свои приложения. Продукт особенно полезен для потребителей, желающих включить автоматизацию в свои приложения без необходимости использования всех возможностей платформы Ansible Automation Platform.

В том числе такие компании, как AppMaster, Red Hat продолжает прилагать усилия по созданию адаптивных и отзывчивых предложений, расширяя границы платформ с открытым исходным кодом и существенно влияя на производительность разработчиков.

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