Meta's Threads, платформа для общения в текстовых сетях, представляет долгожданную функцию, известную как Following feed. Это обновление находилось в списке желаний пользователей с момента создания приложения. Кроме того, в Meta's Threads планируется запустить еще одну функцию, которая позволит пользователям просматривать понравившиеся сообщения в разделе настроек.

Иконка Threads, расположенная в верхней части экрана приложения, позволяет удобно переключать ленты For You и Following. Пользователи могут выбрать, отображать или скрывать эти ленты на экране, что дает им возможность гибко настраивать свои впечатления от просмотра.

В недавнем обновлении появилось несколько новых категорий для более удобной организации ленты активности. Теперь пользователи могут фильтровать ленту по категориям "фолловеры", "цитаты" и "репосты". В дальнейшем планируется добавить еще больше удобных функций. В беседе с TechCrunch представители Instagram сообщили, что в список подписчиков будет добавлена новая кнопка Follow, которая позволит пользователям быстро подписываться на другие аккаунты.

Кроме того, вводится функция "Одобрить все", которая облегчит пользователям с личными аккаунтами выполнение запросов на следование одним простым шагом. В ближайшее время также планируется запустить функцию, позволяющую пользователям просматривать понравившиеся им посты в настройках.

В обновленном сообщении на своем канале в Instagram глава компании Марк Цукерберг рассказал о том, что в Threads появились дополнительные функции перевода. В Threads начала реализовываться опция хронологической ленты только тех, за кем вы следите, а также добавлены переводы. Это только начало, и в будущем нас ждут новые обновления!" - заявил он.

Чтобы воспользоваться этими новыми возможностями, пользователям необходимо убедиться, что они используют последнюю версию приложения Threads. Однако поэтапное внедрение означает, что некоторые пользователи могут не сразу увидеть новую ленту и другие функции.

Функция языкового перевода является автоматической. Она опирается на языковые настройки пользователя и язык, на котором написан текст. Пользователям не нужно вручную настраивать эту функцию, так как она включается автоматически.

Отвечая на вопрос пользователя о том, что на вкладке "Следить" загружается ограниченное количество сообщений, разработчик Threads iOS Кэмерон Рот заверил, что компания работает над устранением этой ошибки. Он шутливо добавил: "Похоже, мы почему-то создали много внезапного спроса...".

