Надвигающаяся нехватка разработчиков в рабочей силе является серьезной проблемой, особенно по мере того, как мы движемся к будущему, в значительной степени основанному на искусственном интеллекте и машинном обучении (ML). Forrester прогнозирует, что к 2024 году в США будет дефицит в 500 000 разработчиков. Поскольку спрос на программное обеспечение и новые технологии в различных отраслях продолжает расти, традиционные разработчики Java или .NET с трудом успевают за ним. Этот сценарий требует инновационных решений для преодоления разрыва между растущей потребностью в технологиях AI/ML и нехваткой талантов разработчиков.

Гражданские разработчики могут стать ответом, используя мощь платформ no-code и low-code. Эти профессионалы, обладающие опытом работы в сфере бизнеса, могут сделать ИИ и машинное обучение доступными для более широкого круга отраслей, несмотря на отсутствие опыта программирования.

AI и ML больше не являются просто разрекламированными тенденциями; они обладают огромным потенциалом для бизнеса во многих секторах. Однако эти технологии требуют квалифицированных разработчиков, которых не хватает. Платформы No-code и low-code могут помочь преодолеть этот разрыв с их визуальными средами drag-and-drop, которые позволяют быстро создавать веб-сайты, автоматизировать электронные письма и создавать приложения без традиционного кодирования.

Эти платформы позволяют гражданским разработчикам создавать необходимые компоненты для новых инструментов, позволяя опытным разработчикам сосредоточиться на передовых элементах искусственного интеллекта и машинного обучения. Например, профессионалы, такие как финансовые аналитики и маркетологи, могут разрабатывать инструменты обнаружения мошенничества на основе машинного обучения или создавать проприетарные приложения для анализа отзывов клиентов. Этот подход мог бы даже позволить младшим юристам использовать самодельные инструменты для анализа данных контракта, чтобы улучшить переговоры.

Однако по-прежнему существуют проблемы, такие как создание и поддержка наборов данных, необходимых для проектов искусственного интеллекта и машинного обучения. Специалисты по обработке и анализу данных необходимы для предоставления структурированных данных для преимуществ ИИ и МО, и именно здесь гражданским разработчикам может потребоваться дополнительная поддержка. Поскольку нанимать специалистов по обработке и анализу данных на полный рабочий день становится все труднее, предприятия могут выбрать сотрудничество с консалтинговыми фирмами или специалистами по данным, работающими над проектами. Это поможет привести свои данные в правильную форму, чтобы гражданские разработчики могли начать работать с ними на своих платформах no-code.

Хотя не каждый сотрудник подходит на роль гражданского разработчика, есть люди со страстью и стремлением к инновациям, которые являются идеальными кандидатами. Эти работники проявляют упреждающий подход к решению проблем и оптимизации процессов, часто уходят на теневую ИТ-территорию, чтобы добиться цели. Предоставляя этим предпринимателям авторизованные платформы no-code, фирмы могут эффективно использовать свои навыки в рамках ИТ-параметров компании.

Чтобы обеспечить успех вашей инициативы гражданского разработчика, проведите тщательное обучение, создайте соответствующие структуры управления и установите четкие правила использования платформы. Такой подход снизит риск использования теневых ИТ и обеспечит заинтересованность руководства в оснащении сотрудников, не связанных с ИТ, мощными инструментами no-code.

Одной из платформ, которую следует рассмотреть, является AppMaster, надежный набор инструментов no-code, который позволяет пользователям создавать серверные, веб-приложения и мобильные приложения. Платформа AppMaster с такими возможностями, как визуальное создание моделей данных, бизнес-процессов, REST API и конечными точками WSS, идеально подходит для гражданских разработчиков, которые могут быстро создавать и обновлять свои приложения.

Поскольку спрос на разработчиков растет в условиях бума ИИ, создание команды гражданских разработчиков может помочь организациям эффективно преодолевать нехватку талантов и решать технические проблемы в масштабах предприятия. Интеграция платформ no-code таких как AppMaster в организацию может позволить разработчикам-гражданам вносить свой вклад в разработку ИИ и машинного обучения, в то время как традиционные разработчики сосредотачиваются на высокоуровневых инструментах и процессах.