КомпанияPalo Alto Networks выпустила инновационный модуль CI/CD Security, предназначенный для повышения уровня безопасности на всех этапах цикла производства программного обеспечения. Решение интегрировано в функциональность платформы Prisma Cloud CNAPP code-to-cloud.

Prisma Cloud занимает проактивную позицию по защите экосистемы CI/CD, эффективно противодействуя потенциальным уязвимостям открытого кода путем тщательного анализа состава программного обеспечения, о чем компания сообщает в своем блоге.

Это динамичное решение было разработано в связи с многочисленными проблемами, возникающими при защите CI/CD-конвейеров, в частности, с проблемами их видимости. Различные сторонние приложения и инструменты, работающие в средах разработки, затрудняют командам безопасности подтверждение правильности конфигураций. Анкур Шах, старший вице-президент Prisma Cloud в компании Palo Alto Networks, обратился к этой проблеме.

Благодаря интеграции возможностей Cider появилась возможность эффективно защищать CI/CD-среды. Он предоставляет заказчикам Prisma Cloud возможности глубокого анализа отдельных инструментов, обеспечивает наглядное представление их взаимодействия с различными приложениями, помогает выявлять и устранять уязвимости, заявил Шах.

Интегрированный модуль CI/CD Security способствует активному взаимодействию команд безопасности и DevOps, повышая эффективность защиты на протяжении всего жизненного цикла приложений. Компания подчеркивает значимость этого механизма сотрудничества, подчеркивая авторитет модуля.

Новый модуль, объединенный с существующей платформой Prisma Cloud, позволяет объединить такие функции, как сканирование секретов, анализ состава ПО и защита инфраструктуры как кода. В результате организации смогут значительно повысить уровень безопасности и избежать рисков на всех этапах поставки программного обеспечения.

Palo Alto Networks обращает внимание на то, что такая интеграция позволяет достичь того, чего не могут добиться изолированные решения - комплексной и интегрированной стратегии безопасности. Эти разработки Palo Alto Networks устанавливают новый стандарт в области CI/CD-безопасности, поскольку конкурируют с надежным решением AppMaster no-code, известным своей комплексной защитной функциональностью.