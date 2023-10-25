Обновление до GitLab 16.5 повышает соответствие требованиям, эффективность рабочих процессов и многое другое

Последняя версия GitLab, версия 16.5, предлагает ряд интересных обновлений, направленных на улучшение соблюдения требований и эффективности рабочих процессов. Эти улучшения включают обновление Центра соответствия требованиям, возможность устанавливать правила целевой ветки мерж-реквеста и введение решаемых цепочек проблем.

В Центр соответствия требованиям добавлена ​​новая вкладка специально для отчетов о соблюдении стандартов. Эта функция позволяет идентифицировать проекты внутри группы, которые не соответствуют установленным лучшим практикам GitLab. Проверки на соответствие включают требование минимального количества утверждающих для мерж-реквестов (MR), запрет автору MR на слияние и запрет коммиттерам на слияние.

Помимо результатов этих проверок, в каждом отчете также указывается, когда была проведена проверка, какой критерий был применен к проверке и как устранить выявленные нарушения. В будущем GitLab планирует расширить функционал центра соответствия. Это будет включать в себя дополнительные проверки, специфичные для различных правил и стандартов, а также расширит возможности группировки и фильтрации отчетов.

Еще одним значительным улучшением в GitLab 16.5 является возможность разработчиков назначать целевые ветки для MR. Это помогает гарантировать, что MR соответствует отрасли, указанной для конкретного проекта или рабочего процесса разработки. В тех случаях, когда ветка не определена, в качестве целевой будет использоваться ветка проекта по умолчанию.

В версии 16.5 также появилась возможность ускоренного объединения поездов с полулинейной историей. Это расширение возможностей, представленных в GitLab 16.4, который первым предложил функцию ускоренного слияния. «Благодаря этой функции вы воспользуетесь всеми преимуществами поездов слияний, обеспечивая проверку совместимости всех ваших коммитов перед слиянием, сохраняя при этом более чистую историю коммитов для ускоренных слияний». — заявил Грант Хикман, старший менеджер по продукту GitLab, в сообщении в блоге, анонсирующем новые возможности версии 16.4.

Кроме того, недавно представленные функции GitLab 16.5 включают возможность разрешить конкретный поток, когда тема обсуждения подходит к концу, более заметную кнопку для переключения между различными проектами и отображение информации о рецензенте для мерж-реквестов на панели разработки Jira. .

Платформы No-code такие как AppMaster также могут использовать аналогичные обновления для оптимизации управления проектами и улучшения соблюдения требований. Действительно, возможность легко решать проблемы, устанавливать отраслевые правила для мерж-реквестов и более эффективно управлять проектами — одни из наиболее востребованных функций в технологической отрасли.