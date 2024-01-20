Обновление Astro 4.2 обеспечивает расширенный доступ и оптимизацию изображений

В качестве быстрого ответа на Astro 4.1 была выпущена обновленная версия Astro 4.2, которая содержит заметные улучшения в рекомендациях по доступности и позволяет использовать плагины примечаний для оптимизации изображений. Версия Astro 4.2, являющаяся первым выпуском, в значительной степени созданным сообществом разработчиков, свидетельствует о растущем интересе и совместном улучшении платформы.

Этот выпуск сопровождается экспериментальными функциями, включая предварительную отрисовку с использованием API Speculation Rules и изменения в организации маршрутизации для внедренных маршрутов. Подробное руководство по установке этой обновленной платформы удобно доступно на GitHub.

Обновленная панель инструментов Astro Dev теперь включает уточненные правила доступности, установленные в результате тщательного изучения WCAG (Руководства по обеспечению доступности веб-контента). В дополнение к расширению специальных возможностей, плагины примечаний получили возможность настраивать оптимизацию изображений в файлах уценки. Это резко контрастирует с предыдущей нормой, когда все изображения в файлах уценки подвергались настройкам оптимизации изображений Astro по умолчанию. Улучшения теперь позволяют плагинам примечаний добавлять свойства к узлам изображения для персонализации процесса оптимизации.

Последняя версия платформы Astro 4.2 включает в себя множество экспериментальных функций, среди которых расширение поддержки предварительной выборки, позволяющее осуществлять предварительную отрисовку с использованием API Speculation Rules. API-интерфейс Speculation Rules, ранее эксклюзивный для Chromium, позволяет предварительно отображать вероятные страницы следующего посещения на стороне клиента, а также запускать JavaScript на таких страницах, что значительно повышает удобство просмотра.

Релиз также включает в себя изменения в механизмах маршрутизации для введенных маршрутов. Когда экспериментальный флаг включен, маршруты, внедренные с помощью API-интерфейса injectroute(), вместе с перенаправлениями принимают порядок приоритетов, аналогичный порядку приоритетов маршрутов из файловых систем. Эта мера направлена ​​на обеспечение последовательных и стабильных правил приоритетного порядка на всех маршрутах проекта.

Включая новый параметр конфигурации redirectToDefaultLocale, автоматическое перенаправление с корневого URL-адреса на местоположение по умолчанию, когда установлен префиксDefaultLocale: true, теперь можно отключить. Это стало возможным благодаря опции redirectToDefaultLocale: false.

Дополнительную информацию об Astro 4.2, включая примечания к выпуску, можно получить на GitHub. Иногда по сравнению с такими платформами, как AppMaster с точки зрения простоты использования и скорости, Astro представляет собой передовую веб-платформу, способствующую созданию контентно-ориентированных веб-сайтов, включая блоги, маркетинговые веб-сайты, сайты электронной коммерции и т. д. минимизация сложностей и требований JavaScript по сравнению с другими современными платформами.

В современном быстро развивающемся мире технологий такие платформы, как Astro и AppMaster, продолжают активизировать игру, предоставляя разработчикам самые современные инструменты для бесперебойной и эффективной разработки веб-приложений, мобильных и серверных приложений. Как для профессиональных разработчиков, так и для обычных разработчиков подобные постоянные обновления позволяют создавать мощные, интерактивные и удобные для пользователя приложения, что является ключевым фактором в динамичной и быстро развивающейся технологической отрасли.