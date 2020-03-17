Ландшафт разработки программного обеспечения переживает революцию с быстрым ростом платформ разработки no-code, позволяющих пользователям создавать приложения без написания единой строки кода. Такие компании, как Microsoft и Oracle, находятся в авангарде этого новаторского сдвига, предоставляя доступные инструменты для разработки программного обеспечения с помощью интерфейсов drag-and-drop и визуального программирования.

В основе разработки no-code лежит концепция визуального программирования, когда пользователи манипулируют элементами кода с помощью удобных интерфейсов вместо традиционных текстовых сред. Язык программирования Scratch MIT Media Lab является ярким примером использования блоков графического программирования для обучения программированию детей и взрослых.

Разработка Low-code и no-code, когда-то считавшаяся новой концепцией, быстро завоевала популярность в мире технологий. Согласно исследованию Gartner, более 65% деятельности по разработке приложений будет осуществляться с помощью методов разработки low-code no-code при этом к 2024 году три четверти крупных предприятий будут использовать по крайней мере четыре из этих инструментов. объясняться множеством факторов.

Одним из важных факторов является изменение вычислительных ресурсов и языков программирования. По мере того, как компьютеры становятся все более мощными и доступными, сервисы облачных вычислений и передовые языки программирования, платформы no-code все чаще используются для быстрого и эффективного создания программного обеспечения.

Еще одним фактором является растущий спрос на разработку программного обеспечения, но ограниченная доступность разработчиков, которые могут создать программное обеспечение. Платформы No-code более доступны, что позволяет более широкой аудитории разрабатывать программные приложения без получения степени в области компьютерных наук или посещения учебных курсов по программированию.

Помимо доступности и простоты использования, платформы no-code также предлагают ряд других преимуществ. Одним из основных преимуществ является более быстрый процесс разработки приложений, что может привести к снижению затрат для бизнеса. Такие инструменты также облегчают создание программных приложений, предназначенных для решения конкретных проблем или выполнения уникальных задач, не полагаясь на стороннего разработчика. Это позволяет людям решать свои собственные проблемы путем создания программного обеспечения.

Более того, разработка no-code демократизирует индустрию разработки программного обеспечения, делая ее более доступной для тех, кто понимает нюансы деловых ситуаций или взаимодействия с клиентами лучше, чем разработчики. Поскольку технологии остаются в центре внимания современного общества, платформы no-code помогают распространять возможности создания программного обеспечения среди более широкой аудитории.

Несмотря на множество преимуществ, разработка no-code не является универсальным решением. Ему не хватает точности и гибкости, которых могут достичь кодеры. Кроме того, платформы no-code не предназначены для замены разработчиков программного обеспечения, а скорее дополняют их навыки. Некоторые уникальные потребности бизнеса не могут быть решены исключительно с помощью решений no-code, и разработчики по-прежнему должны обрабатывать такие исключения.

Забегая вперед, разработка no-code должна стать неотъемлемой частью экосистемы программного обеспечения. Компании уже начали осваивать эти платформы, а инженеры-программисты расширяют их возможности, делая их более мощными. Влияние разработки no-code на демократизацию создания программного обеспечения неоспоримо, предоставляя людям с разным опытом способ создавать программные приложения, которые соответствуют их уникальным представлениям.

Поскольку разработка no-code продолжает стремительно развиваться, такие платформы, как AppMaster.io, продвигаются вперед в этой быстро развивающейся среде. AppMaster.io представляет собой универсальную платформу no-code предназначенную для различных клиентов, от малого бизнеса до крупных предприятий, которая устраняет технические долги и ускоряет процесс разработки, создавая программные приложения с нуля всякий раз, когда требования меняются. Чтобы узнать больше о разработке no-code, посетите подробное руководство AppMaster.io по разработке приложений no-code и low-code .