В настоящее время технологический сектор претерпевает беспрецедентные преобразования, отчасти из-за недавних экономических потрясений. По данным Layoffs.fyi, по состоянию на середину ноября было уволено более 45 000 сотрудников технологической отрасли США. New York Times связывает эту тенденцию с такими факторами, как быстрое расширение, корпоративная расточительность и жесткая конкуренция за лучшие таланты. Однако с продвижением решений с low-code и no-code предприятия могут подготовиться к неопределенности, инвестируя в инструменты, которые позволяют их командам быстро и эффективно реагировать на сокращение рабочей силы.

Технологии Low-code и no-code все больше интегрируются в технологические комплексы компаний, позволяя сотрудникам создавать программное обеспечение, не имея опыта разработки программного обеспечения. Согласно отчету Gartner за 2021 год, к 2025 году 70 % новых приложений будут создаваться с использованием инструментов low-code или no-code, по сравнению с менее чем 25 % в 2020 году. Эти инструменты предлагают множество преимуществ, включая экономичность и масштабируемость, предоставляя предприятиям гибкие решения, необходимые им, чтобы оставаться впереди в постоянно меняющемся мире.

Несмотря на преимущества, некоторые организации могут колебаться в отношении использования инструментов low-code или no-code из-за опасений по поводу их ограничений или их последствий для ролей разработчиков. Однако важно учитывать потенциальные преимущества и возможности, которые могут предложить эти технологии. Предоставляя квалифицированным работникам инструменты с low-code и no-code, предприятия могут использовать их таланты для разработки инновационных решений, способствуя созданию среды межфункциональной производительности и успеха.

Технологии Low-code и no-code предлагают множество преимуществ для бизнеса, в том числе:

В условиях нынешней нехватки инженеров-программистов инструменты low-code и no-code могут помочь преодолеть разрыв, позволяя разработчикам-гражданам создавать решения, которые ранее требовали специальных знаний. Повышение квалификации сотрудников с помощью этих мощных технологий может не только повысить оперативность организации, но и предоставить возможности для карьерного роста.

В качестве примера рассмотрим ипотечные преподаватели и комплаенс (MEC). Получив задание создать мобильное приложение для своей компании по обучению ипотеке, ИТ-отдел обратился к решениям no-code, что позволило им быстро разработать инновационное приложение, которое увеличило трафик и доход на 50%. Приняв и внедрив инструменты no-code, MEC добилась конкурентного преимущества, одновременно предоставляя ценные услуги своим клиентам.

Платформы Low-code и no-code могут помочь разрушить барьеры между техническими и нетехническими сотрудниками, способствуя сотрудничеству и ускоряя время завершения проекта. Это особенно важно в сегодняшней быстро меняющейся бизнес-среде, которая требует быстрых инноваций и измеримых результатов.

Например, Wave, платформа эмоционального здоровья, столкнулась с трудностями при общении между творческой и технической командами при разработке мобильного приложения. Используя инструменты no-code, они смогли создать всеобъемлющий прототип, который устранил пробел и оптимизировал процесс разработки, сократив сроки проекта на 50%.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на разделении между разработчиками и не-разработчиками, предприятиям следует рассматривать инструменты low-code и no-code как средство создания разработчика будущего — людей с идеями, навыками и инструментами, необходимыми для внедрения инноваций и успеха. . Крис Ванстрат, бывший генеральный директор Github, однажды сказал: «Будущее программирования — это полное отсутствие программирования». Это мнение предполагает, что будущее разработки программного обеспечения заключается в объединении существующих идей и технологий новыми и захватывающими способами, а не в изобретении велосипеда.

Поскольку технологическая отрасль сталкивается с неопределенностью и потрясениями, предприятия должны активно инвестировать в инструменты и стратегии, необходимые для адаптации и достижения успеха. Технологии Low-code и no-code — это мощное и универсальное решение, которое позволяет командам внедрять инновации, реагировать на изменения и преуспевать перед лицом вызовов. Предоставляя сотрудникам необходимые им навыки и инструменты, организации могут позиционировать себя, чтобы оставаться на шаг впереди и успешно ориентироваться в неопределенном будущем.

Одним из таких инструментов, который стоит рассмотреть, является платформа AppMaster.io, надежный инструмент no-code для создания серверных, веб-приложений и мобильных приложений. AppMaster.io, получившее рейтинг High Performer от G2 в нескольких категориях, включая разработку no-code и управление API, может помочь ускорить внедрение инноваций и оптимизировать разработку продуктов для предприятий любого размера.