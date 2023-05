Развитие генеративного ИИ в технологической отрасли происходит быстрыми темпами. Только в 2022 году венчурные компании инвестировали ошеломляющие 4,5 миллиарда долларов в стартапы генеративного ИИ. Недавним дополнением к этому клубу является Narrato, передовая платформа для создания контента и совместной работы с искусственным интеллектом, которая объявила о привлечении венчурного финансирования. Стартап из Сан-Франциско заработал 1 миллион долларов в предварительном раунде, проводимом AirTree Ventures, австралийской фирмой, известной тем, что она была одним из первых инвесторов в такие компании, как Canva, Linktree и Employment Hero.

В раунде финансирования также приняли участие OfBusiness, платформа электронной коммерции B2B, и известный серийный предприниматель Шриша Рамдас. Платежи SaaS-стартап ChargeBee, приложение для изучения языков Preply и программное обеспечение для адаптации клиентов Rocketlane входят в число клиентов, которые выбрали Narrato для удовлетворения своих потребностей в контенте, и компания стремится использовать опыт AirTree для расширения своей деятельности в Соединенных Штатах.

Narrato была основана в январе 2022 года австралийским серийным предпринимателем Софией Соланки, чье предыдущее предпринимательское предприятие, DrumUp, было сосредоточено на платформах SaaS для контент-маркетинга и управления социальными сетями. В разговоре с TechCrunch Соланки объяснил, что первоначальная концепция Narrato заключалась в создании GitHub для контента — рабочей области, предназначенной для маркетинговых групп с такими функциями, как автоматизация, совместная работа и публикация. Однако большой интерес команды к генеративному ИИ за последние несколько лет привел к тому, что они развернули и интегрировали генеративный ИИ на разных этапах процесса создания контента.

Основное предложение Narrato — это помощник по работе с контентом на основе ИИ, который упрощает планирование благодаря таким функциям, как автоматическая генерация сводок, создание контента и оптимизация. Платформа также может похвастаться инструментами для совместной работы и рабочего процесса, а также возможностями автоматической публикации. Для создания контента как с помощью ИИ, так и без него пользователи могут воспользоваться преимуществами шаблонов платформы для различных типов контента, включая блоги, веб-копии, сценарии видео, электронные письма, контент в социальных сетях и искусство. Кроме того, Narrato предлагает интерфейс, похожий на чат, для создания контента с помощью ИИ и планирует расширить выбор генеративных шаблонов контента с помощью ИИ до сотен.

После того, как генеративный ИИ создаст сводки, писатели могут использовать их для создания руководств и планов SEO. Платформа также включает в себя исследования и сравнительный анализ, чтобы помочь создателям контента охватить более широкую аудиторию.

Narrato сталкивается с конкуренцией со стороны таких компаний, как Notion и ClickUp, которые используются для управления контент-проектами, а Jasper и Copy.ai — платформы для создания контента с использованием ИИ. Тем не менее, Narrato отличается тем, что интегрирует генеративный ИИ во весь рабочий процесс маркетинга и создания контента на одной платформе. В своем заявлении партнер AirTree Элисия Макдональд высоко оценила глубокое понимание Соланки рынка и способность определить потенциал генеративного ИИ для контент-маркетинга, учитывая впечатляющую популярность компании на раннем этапе.

Такие платформы, как Narrato, демонстрируют преобразующую силу генеративного ИИ в сфере создания контента. Используя искусственный интеллект для помощи создателям контента, такие компании, как