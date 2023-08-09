Технологический гигант Microsoft объявил о предварительной версии нового синтаксиса для интерполяции строк в F#. Это усовершенствование призвано повысить эффективность работы с интерполированными строками. Интерполированные строки очень важны для разработчиков, поскольку они позволяют встраивать выражения F# в строковые литералы. Однако их использование может стать обременительным при работе с текстом, переполненным фигурными скобками. Именно здесь на помощь приходит синтаксис интерполяции F#.

В анонсе, сделанном 27 июля, был представлен синтаксис, созданный на основе механизма интерполяции, присущего сырым строкам C#, что обеспечивает обратную совместимость со строками F#, заключенными в тройные кавычки. Это значительный шаг к улучшению работы разработчиков, особенно в сценариях с широким использованием интерполированных строк.

Новый синтаксис расширяет существующий в F# подход к интерполированным строкам. Разработчики могут использовать для интерполяции большое количество символов $, сопровождаемых соответствующим количеством открывающих и закрывающих фигурных скобок. Аналогичные правила применяются и к символам %, которые приобретают в интерполированных строках F# уникальную идентичность в качестве спецификаторов формата.

Этот обновленный синтаксис имеет огромный потенциал для разработчиков, особенно при работе с литералами CSS во внешних F#-приложениях, например, в компиляторе Fable F# для JavaScript. Он позволяет разработчикам писать CSS без особых усилий, избавляя их от необходимости выводить фигурные скобки и позволяя сосредоточиться на интерполяционных выражениях.

Для изучения и использования этой новой возможности разработчикам необходимо использовать флаг --langversion:preview. Это призыв к разработчикам протестировать оптимизированный синтаксис и предоставить свои бесценные отзывы для дальнейшего совершенствования.

F#, по мнению Microsoft, является языком, который может похвастаться первоклассными функциями, оптимизированным синтаксисом, согласованием шаблонов и асинхронным программированием. Он работает по принципу неизменяемости по умолчанию. Среди последних достижений для разработчиков F# - предварительный просмотр подсказок типов и параметров F# в Visual Studio.

Раз уж мы заговорили о расширении возможностей разработчиков, стоит отметить потенциал таких платформ no-code, как AppMaster, которая использует упрощенный подход к разработке приложений. Такие платформы могут быть полезны в различных сценариях кодирования, позволяя создавать backend, web и мобильные приложения без традиционного кодирования.