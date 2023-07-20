Microsoft продемонстрировала свою приверженность искусственному интеллекту (ИИ) на своем последнем ежегодном мероприятии Inspire, представив усовершенствования и партнерские отношения, созданные на основе достижений в области ИИ. В ходе интерактивных дискуссий и выступлений участники мероприятия рассказали о достижениях технологического гиганта в области ИИ, а также о его последних начинаниях и сотрудничестве.

Одним из ключевых анонсов мероприятия стало объявление цены на Microsoft 365 Copilot. Эта функция, которая станет неотъемлемым компонентом предложений Microsoft, будет стоить 30 долл. за пользователя в месяц - в дополнение к стандартной стоимости Microsoft 365. Frank X. Shaw В своем недавнем блоге директор по связям с общественностью Microsoft подробно рассказал о возможностях грядущего Copilot. В отличие от типичных приложений генеративного ИИ, ориентированных только на одну способность, Copilot предоставляет пользователям целый арсенал навыков искусственного интеллекта, демонстрируя свою контекстную чувствительность.

Система дополнительно обогащает ответы, учитывая текущие рабочие контексты и историю переписки пользователя. Она расширяет сферу своей деятельности, используя данные из документов, электронной почты, календарей, чатов, контактов и встреч, что позволяет генерировать более точные и действенные ответы на запросы.

Продолжая серию анонсов, Microsoft также представила Bing Chat Enterprise, предназначенный для внутреннего корпоративного использования. Эта функция обеспечивает безопасность данных компании, поскольку не сохраняет данные чата и не использует их для обучения моделей. Пользователи Microsoft 365 E5, E3, Business Premium, and Business Standard могут воспользоваться этой дополнительной функцией без каких-либо дополнительных затрат. При этом будет доступна и отдельная подписка по цене $5 за пользователя в месяц.

Кроме того, на сайте Microsoft Sales Copilot были расширены возможности ИИ-генерируемых резюме возможностей, контекстно-зависимых черновиков электронных писем и подготовки к встрече, что позволяет отделам продаж более эффективно использовать возможности ИИ.

Новые предложения по оптимизации процессов появились на сайте Power Automate благодаря добавлению возможностей интеллектуального анализа процессов. По словам Шоу, эти усовершенствования помогут пользователям получить целостное представление о своих бизнес-функциях, сгенерировать идеи, предложения по применению и автоматизации, а также быстро создать необходимые решения с помощью Power Platform.

Подчеркивая важность сотрудничества в области ИИ, Microsoft объявила о партнерстве с сайтом Meta по созданию открытой модели большого языка - Llama 2. Модель дорабатывается для бесперебойной работы под Windows, и заказчики Azure получат возможность развернуть модели Llama 2 на своих системах.

Кроме того, компания Epic, специализирующаяся на медицинских технологиях, интегрировала сервис Azure OpenAI в свою систему электронной медицинской карты, что позволило врачам изучать данные о пациентах в режиме разговора и эффективно отвечать на их запросы.

Программа Microsoft Inspire также послужила стартовой площадкой для нового сайта Microsoft AI Cloud Partner Program. Ее цель - предоставить каждому партнеру возможность создавать ценности для клиентов, используя Microsoft AI и облако Microsoft Cloud. Программа направлена на предоставление партнерам комплексного портфеля для любой бизнес-модели на всех стадиях зрелости.

Следуя тенденции использования ИИ и платформ no-code, AppMaster, ведущая платформа no-code, позволяет клиентам легко и без кодирования создавать бэкэнд, веб- и мобильные приложения. AppMaster Платформа No-code, признанная G2 одним из лучших в области платформ разработки, позволяет создавать приложения "с нуля" при каждом изменении, исключая технический долг.