Meta недавно представила набор новых инструментов родительского контроля на платформах Instagram, Facebook и Messenger. Эти инструменты направлены на мониторинг и регулирование деятельности подростков, улучшение настроек конфиденциальности и поощрение здорового цифрового поведения. Среди функций - центр родительского контроля в Messenger, механизмы блокировки нежелательных прямых сообщений (DMs) в Messenger и Instagram, а также подсказки, напоминающие подросткам о необходимости сделать перерыв в работе приложений.

Первое внедрение этих инструментов родительского контроля будет доступно в США, Великобритании и Канаде через Семейный центр Meta. Доступ к этим инструментам будет осуществляться через контрольные элементы управления Messenger, что позволит опекунам просматривать настройки конфиденциальности и безопасности подростка, наблюдать за изменениями в списке контактов Messenger, а также контролировать время, проведенное в приложении. Кроме того, если подросток сообщит о другом пользователе, опекуны будут получать уведомления, если подросток явно разрешит такие уведомления.

Опекуны могут изучить настройки Messenger своего подростка, включая ограничения на сообщения, категоризацию друзей, друзей друзей или заблокированных пользователей. Они также будут получать уведомления о любых изменениях, внесенных их ребенком в эти настройки. Опекунский надзор может распространяться и на видимость историй, позволяя родителям убедиться, что контент их ребенка распространяется надлежащим образом.

За последние годы Instagram предпринял ряд мер, чтобы ограничить взаимодействие между юными пользователями и неизвестными взрослыми. Последняя разработка предусматривает требование к пользователям, не имеющим связи, отправлять запросы на приглашение для получения разрешения на взаимодействие. Более того, эти пригласительные запросы могут быть только текстовыми, и пользователи ограничены в отправке одного запроса за раз.

Meta внедряет новую функцию для Instagram, которая информирует подростков о том, что их учетные записи могут контролироваться опекунами. Этот уровень защиты распространяется на доступ родителей к просмотру взаимных связей между их подростками и другими аккаунтами, за которыми они следят или за которыми следят.

Контроль над таргетингом рекламы для молодых пользователей в Instagram и Facebook был установлен ранее в этом году. В феврале Meta продемонстрировала дальнейшую поддержку защиты несовершеннолетних, одобрив инструмент, предназначенный для предотвращения обмена интимными изображениями в сети без согласия. Тем не менее, компания не прекратила показывать рекламу своей молодой пользовательской базе, что привело к штрафам в размере более 400 миллионов долларов за нарушение правил GDPR, касающихся конфиденциальности детей.

Включение этих новых инструментов родительского контроля демонстрирует приверженность Meta к обеспечению безопасности молодых пользователей на своих платформах. Предоставляя опекунам усиленный контроль и поощряя ответственное использование, Meta стремится создать более безопасную и здоровую цифровую среду для подростков.