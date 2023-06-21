KubeMQ недавно представил значительное обновление своей панели Dashboard, превратив ее во всеобъемлющий командный центр для управления связью микросервисов. Это обновление представляет две ключевые функции - автообнаружение и диаграммы - предоставляя пользователям возможность на месте получать информацию и визуализацию для оптимизации своих микросервисных сред.

Вновь введенная функция автоматического обнаружения предоставляет пользователям интуитивно понятный вид соединений микросервисов в режиме реального времени на панели KubeMQ Dashboard. Теперь пользователи могут легко идентифицировать соединения, выступающие в качестве отправителей и получателей для каждой очереди или канала. Такая детализированная видимость позволяет пользователям быстро устранять неполадки и улучшать инфраструктуру обмена сообщениями, а также определять клиентов или коннекторы, подключенные к каждому узлу в кластере KubeMQ.

Такая подробная информация позволяет командам получить лучшее понимание эффективности рабочих нагрузок кластера, обеспечивая превосходную производительность и масштабируемость для архитектур микросервисов. Наряду с функцией автоматического обнаружения, панель KubeMQ Dashboard теперь включает в себя графики, предлагая значительное представление о тенденциях активности обмена сообщениями во времени. Эти графики отображают такие важные данные, как количество сообщений и объем данных, входящих и выходящих из среды микросервисов.

Используя визуализацию данных, пользователи могут легко проследить тенденции производительности своих микросервисов, определить потенциальные узкие места и принять обоснованные решения по улучшению инфраструктуры обмена сообщениями. Включение функции графиков добавляет больше ясности и прозрачности в работу микросервисов, упрощая процесс мониторинга и управления системой.

По мере того, как мир разработки приложений принимает low-code и no-code решения, такие платформы, как AppMaster и KubeMQ, прокладывают путь к рационализации процессов и эффективному управлению инфраструктурой приложений. Уделяя большое внимание визуальному дизайну и разработке, AppMaster предоставляет разработчикам инновационный подход к созданию бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений без написания строк кода, что повышает производительность и экономическую эффективность.

В эпоху быстрой цифровой трансформации новейшее обновление KubeMQ Dashboard отражает стремление упростить и улучшить управление микросервисами, позволяя командам сосредоточиться на создании исключительных приложений для конечных пользователей.