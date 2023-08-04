Недавно компания Contrast Security запустила в своей платформе тестирования безопасности приложений новаторскую функцию, позволяющую защитить организации от угроз инъекции запроса в библиотеках языковых моделей (LLM).

Инъекция в подсказку, занимающая одно из первых мест в десятке лучших для библиотек LLM по версии Open Web Application Security Project (OWASP), подразумевает выполнение вредоносного и несанкционированного кода путем внедрения вредоносных сущностей в подсказку LLM. Contrast Security поясняет, что подобные атаки могут привести к таким негативным последствиям, как вывод ошибочных или вредоносных ответов LLM, генерация вредоносного кода, обход контентных фильтров или раскрытие конфиденциальных данных. При этом объектами вторжения могут быть любые информационные ресурсы, на которые опирается LLM, - от веб-сайтов до электронной почты и документов.

Для устранения этого риска Contrast Security поддержал внедрение возможностей тестирования LLM от OpenAI в свою платформу тестирования безопасности приложений (AST). Эта новая функция использует средства защиты во время выполнения для мониторинга и анализа поведения приложений, не ограничиваясь сканированием исходного кода. В тех случаях, когда пользовательский ввод через API OpenAI попадает в LLM, автоматически запускается тест на внедрение подсказок.

Компания утверждает, что такая стратегия является быстрой, несложной и точной, позволяя в режиме реального времени уведомлять разработчиков о возможных уязвимостях. Такой подход позволяет организациям тщательно изучать и распознавать восприимчивые потоки данных, поступающие в их LLM, повышая уровень безопасности за счет улучшения видимости потенциальных рисков и предотвращения непреднамеренного воздействия.

Стив Уилсон, директор по продуктам Contrast, который также является руководителем проекта OWASP Top 10 for LLMs, подчеркнул настоятельную необходимость в новой возможности. Он заявил: "Наша группа глубоко изучила множество векторов атак на LLM-системы, и неоднократно выяснялось, что наиболее серьезной уязвимостью является prompt injection. Являясь первой службой безопасности, которая отреагировала на этот новый список отраслевых стандартов, Contrast предоставляет эту важную возможность".

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