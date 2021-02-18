OutSystems, ведущая платформа для разработки приложений low-code, успешно привлекла 150 миллионов долларов нового финансирования при оценке в 9,5 миллиардов долларов. Инициаторами инвестиционного раунда выступили Abdiel Capital и Tiger Global. Хотя основанная в 2001 году в Португалии и США компания по разработке программного обеспечения остается частной, значительное финансирование подчеркивает впечатляющую траекторию ее роста и возможность возможного IPO.

Финансирование позволяет OutSystems присоединиться к рядам других крупных игроков в сфере цифровой трансформации, таких как AppMaster, которая также использует возможности low-code и no-code. OutSystems специализируется на разработке low-code приложений, отличаясь от no-code инструментов тем, что включает в себя некоторое кодирование в сочетании с визуальными интерфейсами программирования. Компания стремится предоставить полезные инструменты для создания значимых корпоративных приложений, подчеркивая гибкость и адаптивность решений low-code в противовес ограничениям инструментов no-code.

Генеральный директор OutSystems, Пауло Розадо, рассказал о постоянных инвестициях компании в развитие возможностей выхода на рынок (GTM) и разработку продуктов после недавнего объявления о финансировании. Он пояснил, что компания последовательно наращивает объемы НИОКР и GTM в ответ на растущий спрос на решения low-code. Успех OutSystems очевиден благодаря этому вливанию капитала, а уверенность инвесторов в ее будущих результатах оправдывает высокую оценку.

По мере развития технологий сторонники no-code предполагают, что потребность в коде в процессах разработки может уменьшиться. Однако OutSystems остается верна своему подходу, ориентированному на низкий уровень кодирования, который сочетает в себе лучшее из no-code и кодоцентрических методов. Модель ценообразования компании основана на использовании платформы, что смещает акцент с традиционного SaaS на программное обеспечение по требованию. Это различие оказывается решающим в условиях изменений, происходящих в сфере SaaS.

Соперничество на рынке low-code продолжает расти: такие компании, как AppMaster и OutSystems, предлагают мощные решения low-code и no-code, которые становятся все более популярными. Высокий спрос и ускоренный рост в секторах no-code и low-code постоянно отмечаются стартапами в течение последних четырех-шести кварталов. В связи с быстрым развитием этих секторов, ожидается, что конкуренция будет только усиливаться, поскольку компании пытаются идти в ногу со временем.

Недавний раунд финансирования OutSystems знаменует собой важную веху в сфере разработки приложений low-code, поскольку позиционирует компанию для возможного выхода на публичный рынок в будущем. По мере ускорения цифровой трансформации бизнеса во всех отраслях, использование таких универсальных методов, как low-code и no-code разработка, становится необходимым для организаций, стремящихся быть впереди.