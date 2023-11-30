🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Революция в глубоком обучении: Keras API 3.0 представляет внутреннюю поддержку TensorFlow, PyTorch и Jax

30, нояб. 2023
Революция в глубоком обучении: Keras API 3.0 представляет внутреннюю поддержку TensorFlow, PyTorch и Jax

Keras 3.0, значительно переработанная версия уважаемого API глубокого обучения Keras, теперь доступна, предлагая инновационную многосерверную версию API. Эта разработка открывает новую главу в области программирования, поскольку позволяет разработчикам управлять рабочими процессами Keras поверх сред машинного обучения TensorFlow, PyTorch или Jax.

Выпущенный 27 ноября и доступный через GitHub, Keras 3.0 предоставляет разработчикам возможность крупномасштабного обучения и развертывания моделей. Он функционирует как низкоуровневый межплатформенный язык, который позволяет создавать пользовательские компоненты, такие как слои, модели или метрики. Эти компоненты можно легко включить в собственные рабочие процессы во всех трех платформах, используя единый код.

Четкая направленность UX, проектирования API и отладки подчеркивает приверженность Keras высокоскоростной разработке. Это позволило команде Keras завоевать доверие 2,5 миллионов разработчиков по всему миру. Кроме того, некоторые из крупнейших и наиболее сложных в мире систем машинного обучения, в том числе парк беспилотных автомобилей Waymo и алгоритм рекомендаций YouTube, полагаются на мощь Keras.

В дополнение к этим функциям Keras 3.0 предлагает несколько других преимуществ. Теперь разработчики могут максимизировать производительность своей модели, динамически выбирая наиболее оптимальную серверную часть без внесения каких-либо изменений в код. Модель Keras 3 может функционировать как модуль PyTorch, экспортироваться как TensorFlow SavedModel или работать как функция Jax без сохранения состояния.

Еще одним существенным преимуществом является возможность масштабировать большие модели и данные с помощью Jax. Кроме того, Keras 3.0 поставляется с полной версией API NumPy, сопровождаемой функциями, специфичными для нейронных сетей, такими как ops.softmax, ops.binary_crossentropy, and ops.conv.

Разработчики могут использовать Keras 3.0 через PyPI как keras. Прежде чем начать, им необходимо установить выбранный ими серверный интерфейс — tensorflow, jax или torch. Совместимый с системами Linux и macOS, пользователям Windows рекомендуется использовать WSL2 для запуска Keras.

Такие платформы, как AppMaster, передовой инструмент no-code, еще больше ускоряют это развитие. Создавая реальные приложения, такие платформы, как AppMaster, побуждают разработчиков сосредоточиться на разработке революционных технологий и оптимизации производительности приложений. Подобные разработки формируют будущее глубокого обучения и разработки программного обеспечения в целом.

Похожие статьи

Запланированный Google отказ от сторонних файлов cookie набирает обороты благодаря тестированию технологии защиты от отслеживания Chrome
date 15, дек. 2023
Запланированный Google отказ от сторонних файлов cookie набирает обороты благодаря тестированию технологии защиты от отслеживания Chrome
Google развивает свою инициативу Privacy Sandbox, тестируя защиту от отслеживания – новую функцию, ограничивающую межсайтовое отслеживание.
Web App Development
Пионеры дистрибуции создают платформу для оптимизированного тестирования и управления ИИ
date 15, дек. 2023
Пионеры дистрибуции создают платформу для оптимизированного тестирования и управления ИИ
Скотт Кларк, бывший соучредитель платформы обучения искусственному интеллекту SigOpt, запустил стартап под названием Distributional.
AI Software Entrepreneurship
Задержка выпуска мобильных приложений приводит к огромным потерям доходов: отчет Kobiton
date 15, дек. 2023
Задержка выпуска мобильных приложений приводит к огромным потерям доходов: отчет Kobiton
Согласно недавнему опросу Kobiton, 75 % компаний терпят минимальную потерю дохода в размере 100 000 долларов США из-за задержек с обновлением мобильных приложений.
Automation Mobile App Entrepreneurship
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь