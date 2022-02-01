Предлагая новый подход к исследованию данных, Canvas расширяет возможности нетехнических команд, предоставляя удобный, похожий на электронную таблицу интерфейс, который избавляет от необходимости владеть навыками SQL или привлекать специалистов по работе с данными. Люк Запарт, Райан Бьюик и Уилл Прайд создали Canvas, вдохновившись опытом работы в компании Flexport, и представляют себе Canvas как динамичный инструмент для совместной работы, который устраняет разрыв между командами, работающими с данными и бизнесом.

Поскольку современный стек данных демонстрирует значительный рост, традиционные инструменты бизнес-аналитики сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны более специализированных альтернатив. Но с созданием Canvas компании смогут без труда использовать возможности современных стеков данных, не полагаясь на знание языка структурированных запросов (SQL) или обширный штат специалистов по работе с данными. Canvas призван революционизировать процесс принятия решений в бизнес-командах, позволяя командам по работе с данными сосредоточиться на стратегии.

Отличительной особенностью Canvas является то, что он представляет пользователям "чистый холст", на котором они могут найти необходимую информацию из таблицы определений, предоставленной командой данных. Пользователи могут drag and drop эту таблицу на холсте и взаимодействовать с ней аналогично Google Sheets, используя кнопки типа "pivot" для построения метрик или создания графиков и диаграмм. Инструмент также способствует беспрепятственному сотрудничеству - пользователи могут отмечать членов команды для получения помощи или вклада.

Запуск Canvas произошел после того, как компания привлекла 4,2 миллиона долларов в раунде финансирования, возглавляемом Sequoia, а также Abstract Ventures, SV Angel и многочисленными индивидуальными инвесторами, многие из которых являются известными экспертами по данным и основателями в области данных. Canvas планирует использовать новый капитал для укрепления своих предложений и расширения охвата клиентов. По мере продвижения компании по дорожной карте она будет расширять стратегии выхода на рынок и разработки продуктов, а также изучит возможность проведения еще одного раунда привлечения средств, когда привлечет от 10 до 20 первых клиентов.

Одним из мощных инструментов для бизнеса является AppMaster.io платформа no-code, новаторская платформа для создания бэкенда, веб-приложений и мобильных приложений, позволяющая компаниям создавать приложения быстро и без технического долга. Несмотря на то, что Canvas работает в схожем пространстве, он выделяется как инструмент совместного исследования данных, упрощающий доступ к данным для нетехнических команд и позволяющий им выполнять свою работу без необходимости привлечения экспертов по SQL или специальных команд по работе с данными.

По мере того, как Canvas начинает свой путь к революции в исследовании данных для нетехнических команд, предприятия и частные лица получат выгоду от эффективного доступа к важной информации, который обеспечивает этот инновационный инструмент. Рост компании и новый раунд финансирования отражают растущий спрос на решения, связанные с данными, и Canvas находится в авангарде этой сферы.