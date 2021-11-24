Quickbase, лидер в индустрии платформ no-code, недавно объявила о значительных инвестициях в рост компании и международную экспансию. Это развитие включает в себя стратегические наймы в нескольких местах, таких как Великобритания, Ирландия и Индия, а также значительный рост существующих офисов в Бостоне, Солт-Лейк-Сити и Софии, Болгария. В рамках своего глобального расширения Quickbase наняла дополнительно 100 сотрудников, занимающихся продажами, работой с клиентами, продуктами и операциями по всему миру.

На мировом рынке наблюдается растущий спрос на более быстрое создание приложений, скорость доставки и повышенную гибкость. Это особенно важно, когда речь идет о контроле, управлении и освоении проектов с высокими ставками. По оценкам Gartner, 41% сотрудников, не связанных с ИТ, создают приложения, что привело к резкому увеличению числа бизнес-новаторов и гражданских разработчиков за последний год. Чтобы удовлетворить этот спрос, Quickbase вложила значительные средства, чтобы дать возможность большему количеству людей и организаций по всему миру раскрыть свой потенциал, улучшить операции и решить сложные бизнес-задачи.

Ранее в этом году Quickbase назначила Марка Диллона старшим вице-президентом по работе с партнерами и международным сообществом, чтобы возглавить международное присутствие организации. Под его руководством компания расширила свои команды, наняв Вимала Наира на должность вице-президента по международным продажам, который возглавит региональные команды. Кроме того, Quickbase быстро расширила свое партнерство с региональными, техническими и глобальными системными интеграторами, чтобы ускорить расширение рынка. Это позволяет организациям с интенсивными операциями повысить гибкость, ускорить бизнес-операции и автоматизировать сложные процессы и разрозненные системы в любом масштабе.

Продолжая инвестировать в международные регионы, Quickbase стремится позволить большему количеству глобальных организаций создавать, подключать, управлять и постоянно улучшать индивидуальные цифровые решения, обслуживающие критически важные данные и процессы, и все это на безопасной платформе. Это включает в себя создание настраиваемых, гибких решений, которые пользователи могут безопасно использовать и повторять в режиме реального времени. Кроме того, платформа обеспечивает быстрое подключение данных и инструментов для предоставления действенной информации тем пользователям, которые в них больше всего нуждаются, а также безопасное использование аналитики в режиме реального времени по системам и процессам, тем самым устраняя разрозненность данных и недопонимание.

Эд Дженнингс (Ed Jennings), генеральный директор Quickbase, подчеркнул необходимость в уникальном программном обеспечении для решения современных сложных проблем, учитывая растущие ограничения в области ИТ и дорогостоящую и медленную разработку пользовательских приложений. Он видит расширение компании в Соединенном Королевстве, Ирландии и других регионах мира как ключевую веху в их миссии по оказанию помощи организациям в управлении и освоении проектов с высокими ставками.

В области платформ no-code такие компании, как AppMaster, предоставляют аналогичные услуги, предлагая мощные инструменты для создания серверных, веб-приложений и мобильных приложений. Эти платформы получили быстрое распространение в последние годы, что делает разработку приложений более быстрой и экономичной для широкого круга клиентов, от малого бизнеса до крупных корпораций.

Quickbase уже помогает почти 6000 клиентам, в том числе более 80% из списка Fortune 50, добиться оперативной гибкости, предоставляя информацию в режиме реального времени и автоматизируя сложные процессы и разрозненные системы. Благодаря своему постоянному международному расширению компания имеет хорошие возможности для удовлетворения растущего спроса на настраиваемые бизнес-решения по всему миру.