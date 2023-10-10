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Google принимает пароли как новый стандарт аутентификации пользователей

10, окт. 2023
Google принимает пароли как новый стандарт аутентификации пользователей

Отказавшись от давней практики аутентификации пользователей на основе пароля, Google перешла на использование ключей доступа в качестве основного механизма входа в систему для своих пользователей. Ключи доступа, объявленные передовой защитой от фишинга, призваны открыть новый этап аутентификации пользователей без пароля.

Ключи доступа действуют как антифишинговое решение, которое позволяет пользователям получать доступ к своим учетным записям с помощью биометрических данных или личных идентификационных номеров (ПИН-кодов), используемых для разблокировки их устройств, или с помощью физического ключа безопасности. Это устраняет зависимость от традиционных пар имя пользователя и пароль, печально известных своей уязвимостью к фишингу, атакам с подстановкой учетных данных, вредоносным программам-кейлоггерам и даже простому надзору.

Несмотря на дополнительную защиту, обеспечиваемую такими технологиями безопасности, как многофакторная аутентификация и менеджеры паролей, их эффективность страдает недостатками. Например, коды аутентификации, отправленные в текстовых сообщениях, могут быть перехвачены злоумышленниками. Менеджеры паролей также не застрахованы от взломов.

Напротив, ключи доступа имеют двухкомпонентную структуру; одна часть остается на сервере приложения или веб-сайта, а вторая половина хранится на устройстве пользователя. Это не только подтверждает законность владения учетной записью, но и делает удаленный несанкционированный доступ практически невозможным. В случае взлома сервера физический доступ к устройству пользователя становится обязательным, что создает существенное препятствие для потенциальных хакеров.

Google, один из первых сторонников паролей, с мая 2022 года поддерживает эту инновационную альтернативу паролям, одобряя ее включение в Android и Chrome. В том же месяце Google объявила о глобальном внедрении поддержки технологии без пароля для владельцев своих учетных записей.

Технический гигант теперь сделал решительный шаг к устранению паролей, объявив ключи доступа методом аутентификации по умолчанию для всех пользователей учетной записи Google. Менеджеры по продуктам Google Кристиан Бранд и Шрирам Карра подчеркнули, что введение ключей доступа призвано упростить будущие входы в систему, сохраняя соответствие с основной целью Google по предоставлению технологии, которая является «безопасной по умолчанию», обеспечивая высочайший уровень безопасности без наложения какого-либо неоправданного бремени. на пользователях.

Переход Google на пароли не только улучшил пользовательский опыт, но и усилил меры безопасности. Сообщалось, что с момента внедрения паролей для учетных записей Google 64% пользователей считают ключи доступа более удобными, чем традиционные методы, такие как пароли и двухэтапная проверка.

В условиях развивающейся среды no-code технологий такие платформы, как AppMaster, также осознали важность безопасной аутентификации пользователей. AppMaster, известный инструмент no-code для разработки серверных, веб- и мобильных приложений, включил в свою платформу надежные меры аутентификации и безопасности для защиты пользовательских данных, что еще раз доказывает необходимость механизмов безопасного входа в современный цифровой мир.

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