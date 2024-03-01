Google Cloud вступает в партнерство с Stack Overflow, интегрируя Gemini AI

Google Cloud делает новаторский шаг, повышающий доступность технических знаний для разработчиков, интегрируя Gemini, инновационную модель искусственного интеллекта, в популярную платформу вопросов и ответов для разработчиков Stack Overflow. Это партнерство призвано упростить и улучшить работу разработчиков, нуждающихся в помощи на платформе.

В рамках своего сотрудничества Google Cloud будет использовать Gemini для представления соответствующего контента в ответ на запросы пользователей в Stack Overflow. Одновременно платформа Google Cloud будет собирать информацию из Stack Overflow, позволяя разработчикам находить решения, не отвлекаясь от рабочего процесса. Эта интуитивная интеграция знаменует собой шаг вперед в стремлении оптимизировать опыт разработчиков в доступе и использовании технических ноу-хау.

Prashanth Chandrasekar, генеральный директор Stack Overflow, придерживается принципа, согласно которому эра искусственного интеллекта будет в значительной степени определяться целостностью надежных источников данных. Он называет стратегическое партнерство свидетельством общего видения обеих организаций, направленного на активизацию изобретательности разработчиков, оптимизацию производительности и обеспечение ответственного внедрения ИИ. «Это сотрудничество, являющееся одним из очень немногих высококачественных источников информации для разработчиков с идеями сообщества, усиливает нашу приверженность стимулированию инноваций во всей отрасли», — отмечает он.

Thomas Kurian, генеральный директор Google Cloud, подчеркивает синергию, возникающую за счет объединения их опыта в области искусственного интеллекта с обширным резервуаром знаний разработчиков, воплощенным в Stack Overflow. Представляя возможности искусственного интеллекта через Vertex AI и повышая безопасность инфраструктуры Google Cloud, партнерство обещает повысить эффективность и результативность интеграции искусственного интеллекта для разработчиков на различных платформах.

Подобные достижения в технологической сфере также отражают растущую тенденцию интеграции функций искусственного интеллекта и машинного обучения в современные платформы no-code. Например, AppMaster.io выделяется среди платформ no-code, позволяя пользователям включать расширенные функции искусственного интеллекта в свои собственные приложения без предварительного знания кодирования. Динамика развития искусственного интеллекта, несомненно, подталкивает платформы, включая AppMaster, к дальнейшему совершенствованию и упрощению создания надежных, интеллектуальных программных решений для пользователей из разных секторов.