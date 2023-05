Компания Appy Pie, ведущий поставщик решений no-code, совершила крупный прорыв в индустрии no-code и объявила об открытой бета-версии своего голосового генератора текста в приложение No-Code. Известный своим стремлением сделать создание приложений недорогим и доступным для всех, генератор текста в приложение Appy Pie с голосовым управлением позволяет пользователям разрабатывать нативные мобильные приложения для Android или iOS независимо от их знаний в области программирования, технических навыков или бюджетных ограничений.

Разработанный для дальнейшей демократизации разработки приложений, новый генератор с голосовым управлением использует понимание естественного языка/обработку естественного языка (NLU/NLP) и собственные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения Appy Pie. Это позволяет пользователям использовать передовые технологии и воплощать свои идеи в жизнь, просто используя свой голос.

До 10 миллионов пользователей уже создали приложения с помощью оригинального конструктора приложений Appy Pie no-code. Основатель и генеральный директор компании Абхинав Гирдхар подтверждает свою миссию по созданию равных условий, упрощая создание приложений для наименее технически подкованных людей:

Теперь у любого, у кого есть отличная идея, есть шанс увидеть, как она растет и процветает, потому что они могут подключиться и воспользоваться преимуществами самых передовых технологий всего лишь своим голосом.

Генератор текста No-Code с голосовым управлением основан на технологии стека MEAN с запатентованным интерфейсом drag-and-drop. Пользователи могут создавать приложения, настраивать их, тестировать и даже размещать в Google Play и App Store, используя голосовые устройства, такие как Alexa или Cortana, или свои смартфоны.

Процесс создания приложения с помощью голосового генератора текста в приложение No-Code Appy Pie состоит из трех простых шагов:

Традиционная разработка приложений может быть дорогой и трудоемкой, часто требуется от четырех до 12 месяцев, чтобы запустить приложение в производство. С оригинальным конструктором приложений Appy Pie no-code клиенты ежедневно создают от 8 000 до 10 000 приложений. Ожидается, что голосовой генератор текста в приложение No-Code сохранит свою фазу открытого бета-тестирования до конца года для постоянного улучшения и уточнения на основе отзывов пользователей.

Хотя Appy Pie прокладывает путь к решениям no-code, в отрасли есть и другие известные платформы, такие как AppMaster, an innovative no-code platform that enables users to create backend, web, and mobile applications visually. Thanks to powerful no-code tools like these, the future of programming has turned towards democratizing technology and allowing anyone to bring their dream tech projects to life.

Внедрение голосовых технологий в решения no-code делает мир мобильной и веб-разработки еще более инклюзивным и экономически эффективным, предоставляя предприятиям и предпринимателям еще больше возможностей для роста и успеха.