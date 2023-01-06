Nintexведущий поставщик решений для интеллектуального анализа и автоматизации процессов, объявила о назначении Джен Бейлин новым коммерческим директором (CCO). Имея более чем 20-летний опыт работы, Бэйлин ранее занимала ключевые руководящие должности в сфере продаж и маркетинга в крупнейших технологических компаниях, включая SAP, Microsoft, Salesforce, Cisco и AWS.

В новой должности CCO Бейлин будет тесно сотрудничать с исполнительной группой Nintex и членами совета директоров для создания и реализации стратегии компании по выходу на рынок. Ее обширный отраслевой опыт и знания помогут компании достичь и превысить целевые показатели роста как доходов, так и прибыльности.

Эрик Джонсон, генеральный директор Nintex, отметил опыт Бейлин, сказав: "Джен возглавляла команды по продажам и маркетингу в крупнейших технологических компаниях планеты. Поскольку наш бизнес продолжает расти даже в условиях сложного рынка, мы знаем, что такие лидеры, как Джен, помогут вывести нас на новый уровень".

Бейлин рассказала о своих целях на Nintex, отметив особую приверженность компании к клиентам: "Nintex завоевала репутацию компании, обладающей глубокой экспертизой процессов в сочетании с программным обеспечением и услугами, которые организации любого размера могут использовать для снижения затрат, управления рисками процессов и соблюдения нормативных требований, а также для устранения ручных процессов. Но их отличает тот факт, что клиенты доверяют Nintex, чтобы помочь им выполнить ряд бизнес-приоритетов, которые они не могут сделать самостоятельно".

Nintex Компания Nintex Process Platform получила мировое признание благодаря своим решениям по анализу и автоматизации процессов, а ее платформу используют более 10 000 организаций государственного и частного сектора в 90 странах для ускорения процесса цифровой трансформации. Платформа предлагает быстрое и простое управление, автоматизацию и оптимизацию бизнес-процессов, способствуя тем самым повышению эффективности и успеху.

По мере того как предприятия продолжают подвергаться цифровой трансформации, такие инструменты, как Nintex Process Platform и платформа AppMaster, становятся все более эффективными в оптимизации процессов, снижении общих расходов и минимизации технического долга, который сопровождает традиционные методы кодирования. Решения no-code и low-code меняют ландшафт разработки программного обеспечения, предлагая организациям доступные и экономически эффективные способы оставаться конкурентоспособными на рынке.