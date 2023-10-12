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Дизи собирает 2,9 миллиона долларов США на продвижение управления данными в сфере искусственного интеллекта

12, окт. 2023
Дизи собирает 2,9 миллиона долларов США на продвижение управления данными в сфере искусственного интеллекта

Технический стартап Deasie недавно подтвердил плодотворный раунд начального финансирования в размере 2,9 миллиона долларов. Это вливание капитала будет способствовать расширению компании и развитию ее инновационного набора инструментов, направленного на то, чтобы технологические компании могли лучше управлять моделями искусственного интеллекта (ИИ), генерирующими текст. Инвестиции были привлечены от пула ведущих инвесторов, включая Y Combinator, General Catalyst, RTP Global, Rebel Fund и J12 Ventures.

Сосредоточившись на революционном изменении управления и контроля данных, Дизи объединяет трио опытных основателей — Риса Гриффитса, Микко Пейпонена и Лео Платцера. Эта стартап-группа ранее работала над инструментами администрирования данных в McKinsey. Заметив значительные проблемы, связанные с управлением корпоративными данными, они осознали влияющие факторы и нашли решения, которые могут способствовать внедрению генеративного ИИ в компаниях.

Что касается больших языковых моделей (LLM), таких как GPT-4 от OpenAI, Дизи стремится повысить их надежность, создавая систему, которая связывает неструктурированные данные компании, такие как файлы, отчеты и сообщения. Цель состоит в том, чтобы автоматизировать их классификацию на основе того, что они содержат, и степени их чувствительности. Система использует заранее установленные теги и метки для организации и спецификации данных — подход, который информирует алгоритмы Дизи о том, как классифицировать будущие данные.

У Deasie есть возможность автоматически помечать отчет как содержащий «личную» или «частную» информацию, выделять сторонние версии отчетов, ограничивать права доступа и многое другое. После процесса автоматической пометки Дизи просматривает каждый тег, чтобы проверить соответствующие данные на предмет их релевантности и значимости. Этот анализ помогает принимать решения о том, какие данные вводить в модель генерации текста.

«На предприятиях существуют огромные объемы неструктурированных данных, которые часто упускаются из виду с точки зрения управления», — объясняет Гриффитс. Благодаря своему новому подходу к управлению данными Deasie помогает повысить безопасность и качество данных для генеративных приложений искусственного интеллекта. Платформа анализирует тысячи документов каждой компании, гарантируя, что выбранная информация является высококачественной, актуальной и безопасной для использования.

Существующие на рынке продукты используют подход «безопасности данных» или «управления данными для структурированных данных» к управлению LLM. Дизи заполняет пробел в методе оценки качества и актуальности неструктурированных данных. Оттачивая эту неудовлетворенную потребность, компания активизирует работу по решению проблемы согласования каждого варианта использования генеративного ИИ с наиболее совместимым набором данных.

Этот уникальный подход ставит Deasie в конкуренцию таким известным компаниям, как Unstructured.io, Scale AI, Collibra и Alation.

Заглядывая в будущее, Deasie планирует расширить свою команду инженеров и усилить ее усилия по подбору персонала, чтобы занять свою нишу в мире технологически продвинутого управления данными, максимально используя свой недавний успех в финансировании.

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