DALL-E 3: усовершенствованный инструмент OpenAI для создания изображений на основе искусственного интеллекта, включающий ChatGPT

OpenAI, лидер в области передового искусственного интеллекта, объявляет о выпуске обновленной версии DALL-E 3. Эта усовершенствованная версия инструмента компании для преобразования текста в изображение объединяет ChatGPT, распространенный чат-бот OpenAI с искусственным интеллектом, чтобы упростить и изменить процесс подсказки изображения.

Основные инструменты создания изображений на основе искусственного интеллекта, действующие в настоящее время, превращают подсказки или описания изображений в массив произведений искусства в различных стилях: от фотореалистичного до фэнтезийного. Однако проблема заключается в разработке подходящей подсказки, что способствовало превращению «быстрого проектирования» в похвальную профессию.

DALL-E 3 революционизирует этот процесс, внедряя ChatGPT для улучшения подсказок. Подписчики ChatGPT Plus и ChatGPT Enterprise могут использовать этот инструмент, отправляя запросы на изображения и настраивая их посредством обсуждений с чат-ботом. При этом они получают уточненные результаты непосредственно в приложении для чата.

ChatGPT имеет возможность расширять подсказки до нескольких слов, делая их более информативными и предоставляя улучшенные инструкции для модели DALL-E 3. Это не единственный бонус, который есть в DALL-E 3; он также генерирует высококачественные изображения, которые лучше отображают подсказки. Это особенно заметно при работе с более длинными подсказками и при работе с содержимым, которое раньше мешало моделям генерации изображений, таким как текстовый контент и человеческие руки.

По данным OpenAI, в обновленной версии также представлены новые механизмы для уменьшения алгоритмической предвзятости и повышения безопасности. Например, он будет отклонять запросы на изображения в стиле нынешних художников или изображения известных людей. Более того, художники теперь имеют возможность отказаться от использования всех или отдельных частей своих произведений при обучении будущих версий моделей преобразования текста в изображение OpenAI. Это решение особенно примечательно в свете незавершенных судебных исков, с которыми OpenAI и некоторые из ее конкурентов сталкиваются по поводу предполагаемого использования произведений искусства, защищенных авторским правом, от художников для обучения их моделей изображений AI.

Презентация DALL-E 3 синхронизирована с усиливающейся конкуренцией в области генерации искусственного интеллекта, особенно в сфере синтеза изображений. Такие конкуренты, как Midjourney и Stability AI, постоянно совершенствуют свои модели генерации изображений, держа OpenAI в напряжении.

DALL-E 3 будет доступен премиум-пользователям ChatGPT в октябре, а затем исследовательским лабораториям и клиентам API. OpenAI хранит молчание относительно своих планов по запуску бесплатного веб-инструмента, аналогичного предыдущим моделям DALL-E.

Такие достижения в создании изображений с помощью ИИ могут принести пользу платформам no-code таким как AppMaster. Благодаря надежному инструменту no-code пользователи AppMaster потенциально могут интегрировать эти возможности искусственного интеллекта нового уровня, упрощая процесс создания приложений и серверной разработки. При правильной интеграции это может открыть новые возможности для визуального дизайна приложений, доступные через решения no-code.