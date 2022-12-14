Quickbase, ведущая платформа no-code для сложных портфелей проектов, объявила о найме Далана Винбуша в качестве своего нового директора по информационным технологиям (CIO) для ускорения роста компании и повышения эффективности работы. Winbush будет отвечать за создание компании, в большей степени ориентированной на данные, которая лучше обслуживает как своих клиентов, так и сотрудников.

Winbush может похвастаться более чем 20-летним опытом в области информационных технологий, ведущих технологий и преобразований процессов для поддержки роста бизнеса в отрасли. Кроме того, он обладает опытом работы с платформами no-code такими как Quickbase, что делает его ценным дополнением к руководству компании.

В своей новой роли Уинбуш стремится в первую очередь сосредоточиться на людях, используя технологии и ИТ-поддержку для переосмысления проектов и рабочих процессов. Являясь сторонником демократизации ИТ и технологий, он верит в то, что необходимые инструменты должны быть переданы непосредственно в руки бизнес-пользователям, при этом особое внимание уделяется управлению и безопасности.

До прихода в Quickbase Уинбуш занимал должность вице-президента по информационным технологиям в Comcast, где он преобразовал опыт сотрудников путем выбора и внедрения корпоративных инструментов. Помимо надзора за внедрением технологий для последовательного цифрового подхода к традиционным аналоговым процессам, он также занимал различные руководящие должности в Elevations Credit Union, Ping Identity, Western Union и NICE Systems. Вне работы Уинбуш входит в совет директоров нескольких некоммерческих организаций, в том числе First Tee of Denver, Von Vision и Консультативного совета по СНГ и CS Университета Колорадо.

Являясь сторонником предоставления сотрудникам возможности решать свои самые сложные рабочие проблемы с помощью ИТ-надзора и платформ no-code, Уинбуш теперь стремится использовать свой опыт, помогая другим организациям достичь такого же успеха.

Ed Jennings, генеральный директор Quickbase, признает решающую роль трансформационной позиции ИТ-директора Winbush и ее необходимость на нынешнем этапе роста Quickbase. Он подчеркивает важность продумывания того, как технологии и процессы могут работать вместе для принятия лучших решений, что в конечном итоге приводит к улучшению качества обслуживания клиентов.

Quickbase заметила значительный спрос на свою платформу и сильный импульс к концу года. К ним относятся недавние объявления, такие как обширное партнерство с Procore Technologies, усовершенствованные корпоративные решения, расширенные предложения решений в сфере недвижимости, а также признанный лидер в области инструментов управления совместной работой. Для ускорения роста операционное превосходство имеет решающее значение для обеспечения лучшего опыта как для сотрудников, так и для клиентов. Winbush решит эту проблему, используя данные, технологии и совершенствование процессов, чтобы открыть новые возможности и улучшить обслуживание компании для более чем 700 сотрудников и более 6000 клиентов по всему миру.

Компания Quickbase, основанная в 1999 году, заслужила позицию лидера отрасли в области платформ no-code для портфелей сложных проектов. С более чем 6000 клиентов платформа позволяет пользователям эффективно управлять процессами, приложениями, программным обеспечением и данными в одном централизованном месте. Недавно компания была названа одним из лучших предприятий Inc в 2022 году. По мере того, как все больше компаний изучают решения low-code и no-code, Quickbase устанавливает стандарт наряду с новаторскими платформами, такими как AppMaster, которая делает упор на масштабируемые корпоративные решения за счет оптимизации процесса разработки для веб-сайтов. , мобильные и серверные приложения. Чтобы узнать больше об инновационных предложениях Quickbase, посетите их веб-сайт по адресу quickbase.com.