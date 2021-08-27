Процесс интеграции текстового кода из сторонних источников в платформу может быть утомительным и отнимать много времени у разработчиков. Хотя существует множество библиотек для разработчиков и платформ текстового кода, таких как JetBrains и Visual Studio, они не полностью решают эту проблему. Однако британский стартап CRANQ может стать ключом к решению этой проблемы.

CRANQ - это интегрированная среда разработки (IDE) low-code, сопоставимая с Visual Studio, которая предлагает создание компонентов с высокой степенью повторного использования. Компания утверждает, что ее ориентация на стандартизированные типы данных и порты облегчает проверку намерений. Недавно CRANQ получила финансирование в размере 1 миллиона фунтов стерлингов от Venrex и Profounders.

Используя интерфейс drag-and-drop, разработчики могут визуально создавать код в IDE, что упрощает процесс. Платформа была успешно использована для создания версии бэкенда Educai.io, а альфа-тестирование запланировано на предстоящее лето. Сооснователями CRANQ являются Тоби Роуланд и Дэн Стокер. Роуленд, генеральный директор, является серийным предпринимателем, наиболее известным как соучредитель King.com в 2003 году, в то время как Стокер, технический директор, может похвастаться большим опытом в качестве разработчика, архитектора программного обеспечения и изобретателя.

Хотя первоначально CRANQ ориентирован на тестирование, ожидается, что он будет конкурировать с Postman.com и пространством рабочих процессов, которое включает такие платформы, как Zapier и N8N. Рынок low-code и <a href=https://appmaster.io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022>no-code разработки приложений становится все более популярным, при этом <a href=https://appmaster.io>AppMaster.io является мощной платформой, ориентированной на бэкенд, веб- и мобильные приложения.

CRANQ выходит на прибыльный рынок: по прогнозам, в 2023 году рынок микросервисов будет оцениваться в 32 миллиарда долларов США и будет расти на 16% по сравнению с прошлым годом. Поскольку спрос на решения low-code, no-code растет, такие платформы, как CRANQ и AppMaster.io, продолжают изменять индустрию разработки приложений с помощью инновационных и эффективных технологий.